Уверенность в беспилотных авто снижается: взгляд водителей на автономный транспорт

Недавнее исследование показало, что доверие водителей к беспилотным автомобилям уменьшается с каждым годом.

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Согласно анализу, проведенном автомобильным союзом, большинство опрошенных автолюбителей испытывает опасения по поводу безопасности автономного транспорта. Только 9% респондентов выразили уверенность в надежности таких машин, годом ранее этот показатель составлял 15%.

Эксперты связывают растущее беспокойство с несколькими инцидентами, затронувшими автономные транспортные средства. Например, после ДТП с участием беспилотника одного из крупных автоконцернов, его подразделение, ответственное за разработку автономных систем, приостановило свою деятельность.

В то же время, интерес к передовым системам безопасности остается высоким: около 60% автомобилистов выразили желание иметь системы экстренного торможения и удержания полосы движения в своих машинах, подчеркивая надежность данных технологий. Однако испытания показали, что такие функции способствуют предотвращению аварий не всегда.

Проведенное исследование затронуло глобальные тенденции. В ряде стран наблюдается активное внедрение беспилотных автомобилей, включая запуск тестовых беспилотников на дороги общего пользования.

Данные, полученные в ходе проведенного исследования, подчеркивают важность дальнейшего развития автономных технологий, учитывая опасения и ожидания общества. Сбалансированное внедрение инноваций с акцентом на безопасность и прозрачность может постепенно восстановить доверие к беспилотным автомобилям.

Также стоит напомнить, что ряд стран высказывают инициативу не переход на полностью беспилотные автомобили, а внедрение данных технологий в массовый сегмент, что упростит процесс вождения.