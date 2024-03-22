На российский рынок выходит брутальный пикап JAC T9

Портал «Китайские автомобили» обратил внимание на то, что JAC сертифицировал обещанную россиянам модель с индексом T9. Из Одобрения типа транспортного средства (ОТТС) следует, что новинку предложат с мощным турбомотором, автоматической коробкой передач, подключаемым полным приводом и двухступенчатой раздаточной коробкой. В список оснащения войдут парктроники, камеры кругового обзора и люк на крыше.

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T9 — это среднеразмерный рамный пикап длиной чуть более 5,3 метра, который выпускается с 2021 года и, помимо Китая, продается в Южной Африке. Модель обещали начать отгружать в российские дилерские центры в первом квартале 2024 года, который как раз заканчивается. Если верить ОТТС, то новинку предложат с 224-сильным бензиновым двигателем, хотя ранее упоминалась иная отдача — 231 сила. Коробка передач — восьмидиапазонный автомат.

В Китае T9 стоит от 131,8 до 194,8 тысячи юаней, что в пересчете по курсу сегодняшнего дня равно 1,6-2,4 миллиона рублей. Однако помимо упомянутой бензиновой модификации на домашнем рынке модель также представлена с 170-сильным дизелем, «механикой» и моноприводом.

Объявления о продаже JAC T9 уже можно встретить на классифайдах — пикапы поставляли в Россию штучно по параллельному импорту, и цены за бензиновую версию достигали 4,5 миллиона рублей. Для сравнения: «младший» пикап JAC T8 Pro, который продается в стране официально, стоит 3,2 тысячи рублей. Можно предположить, что цена T9 приблизится или даже превысит четыре миллиона.

Помимо пикапа T9 китайская марка пообещала россиянам бюджетный однообъемник M4, который поступит в продажу во втором квартале, гибридный кроссовер JS6 (третий квартал) и премиум-минивэн RF8 (четвертый квартал). Комплектации и модификации версий для России в стадии формирования.