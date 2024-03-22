Эксперт рассказал, в чём сложность эксплуатации кроссоверов Li

Как отмечает Леонид Голованов из издания «Авторевю», автомобили марки Li — это компьютеры на колёсах, авторизованные «через заднее крыльцо». У них сырая операционая система, и после очередного обновления ­некоторые функции автомобиля будут «отваливаться», считает эксперт.

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Каждая авария, в которой любой электронный блок получит повреждения, потребует работы автосисадмина, а не только услуг жестянщика. А восстановление после серьезного ДТП производителем не предусмотрено вообще: «затоталенные» машины придется просто разбирать на запасные части.

Кроме того, в России отсутствуют официальные сканеры для полноценной диагностики. Универсальный прибор «видит» только 1500-кубовый бензиновый турбомотор, а если заставить сканер думать, что Li — это Omoda, то станут видны некоторые другие подсистемы. Однако полностью «прочитать» Lixiang невозможно.

Ещё один минус — это сложнейшая электронная архитектура. Все блоки, узлы и агрегаты соединены между собой несколькими шинами данных, и замена любой мелочи требует «прописки». Например, попытка «прикурить» разрядившуюся 12-вольтовую вспомогательную батарею, скорее всего, убьёт блок BMS.

Между тем, продажа популярных китайских премиальных моделей через юрлиц будет невозможна. В первую очередь это коснётся электрических и гибридных моделей, включая технику Li Auto. Подробности рассказал директор дилерского центра «Авилон Электро» Сергей Мелюх.