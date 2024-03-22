В России продают машину за 200 млн рублей

Эксперты «Авито Авто» назвали самые дорогие подержанные автомобили, представленные в продаже. В топ-5 попала советская машина ГАЗ-13 «Чайка» 1970 года выпуска.

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С рейтингом самых дорогих машин, представленных на российском вторичном рынке, от «Авито Авто» ознакомились «Известия». В первую пятёрку вошли 20-летний Porsche Cayenne, Rolls-Royce Phantom 2013 года, Rolls-Royce Spectre 2024 года, Rolls-Royce Phantom VIII 2024 года и ГАЗ-13 «Чайка» 1970 года.

Porsche Cayenne 2004 года представлен на рынке Санкт-Петербурга. За кроссовер владелец машины с пробегом в 210 тыс. км хочет получить 200 млн рублей. Модель оснащена 3,2-литровым двигателем мощностью 250 л. с., боксом на крыше и внедорожной подвеской.

Rolls-Royce Phantom 2013 года с пробегом в 10 тыс. км владелец машины из Москвы оценил в 120 млн рублей. В движение автомобиль приводится 6,8-литровым мотором мощностью 460 л. с. Экземпляр входит в лимитированную коллекцию из 35 машин.

На третьей строчке расположился Rolls-Royce Spectre 2024 года с электромотором на 585 л. с. Пробег — всего 2,5 тыс. км. Купить данный экземпляр можно в Москве за 110 млн рублей. Spectre — первый серийный электрокар марки Rolls-Royce.

Rolls-Royce Phantom VIII 2024 года с пробегом в 3 тыс. км оценили 99 млн. Автомобиль оснащён 6,8-литровым двигателем мощностью 571 л. с.

Замыкает топ-5 ГАЗ-13 «Чайка» 1970 года выпуска. Под капотом автомобиля находится 5,5-литровый японский двигатель. Пробег составляет 61 тыс. км. Машина собрана по специальному заказу и находится в Ростовской области.

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