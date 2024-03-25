Что будет, если «скорой помощи» разрешат таранить автомобили

Парламентарий считает, что водители неотложек должны иметь возможность передвигать своим бампером машины, мешающие медицинской бригаде приехать по адресу вызова. Возможное нововведение порталу Naavtotrasse.ru прокомментировала управляющий директор автомобильной компании Frank Auto Ирина Франк.

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На вопрос, кто будет отвечать за повреждения, которые могут возникнуть на блокирующих проезд машинах, эксперт Франк ответила так:

«Вероятнее всего, ответственность за полученные повреждения возложат на автомобилистов, которые припарковали свои машины с нарушениями».

Чтобы автомобили скорой помощи смогли сдвигать транспорт, на них установят особые силовые бамперы, отмечает Naavtotrasse.ru. Но убирать мешающую проезду технику можно будет, только если других вариантов проезда нет. Причем такие действия разрешат допускать лишь при острой необходимости.

Кстати, как ранее собщала редакция Quto, впервые предложение освободить от ответственности сотрудников экстренных служб, находящихся при исполнении, в случае вынужденного тарана других транспортных средств поступило главе МЧС Александру Куренкову осенью прошлого года.