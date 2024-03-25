Как работает «механика» без сцепления

С момента изобретения автомобиля инженеры ищут способы сделать машину быстрее, надёжнее и проще в управлении. На ранних этапах некоторые инновации значительно облегчили бы вождение, но в большинстве случаев технологии слишком опережали своё время. Так случилось в том числе с механической коробкой передач без сцепления. Пытаясь сохранить «механику», автомобильные компании искали способы сделать управление машиной с МКПП таким же простым, как с АКПП. Одно из простых решений — сохранить рычаг переключения, но убрать «лишнюю» педаль.

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От первых идей до современного воплощения

Корпорация Chrysler предприняла первую попытку создания МКПП без третьей педали ещё в середине 1940-х годов, так что это далеко не новая технология. Тогда это была двухступенчатая механическая коробка передач с электрическим овердрайвом и гидротрансформатором. Это была очень сложная система, представлявшая собой смесь механической, автоматической и гибридной коробки. Она работала за счёт использования сцепления на скорости ниже 18 км/ч и работала в «пониженном режиме». На скорости выше она переключалась в «повышенный режим», который позволял автомобилю переключаться без использования сцепления. Такая коробка применялась с 1946 по 1963 гг. на многих автомобилях Chrysler, а также Dodge и DeSoto.

Затем в 1967 году подобную систему изобрёл Porsche для модели 911 и назвал её Sportomatic. Это была первая реальная попытка создания механической коробки передач без сцепления — четырёхступенчатая коробка с гидротрансформатором и пневматическим сцеплением, и она немного похожа на систему, над которой сегодня работает Kia и Hyundai. Гидротрансформатор выполнял функцию антипробуксовочного механизма, поскольку педаль сцепления отсутствовала. На рычаге был установлен датчик, который определял давление при переключении и задействовал пневматическое сцепление.. Однако самым странным было наличие H-образной схемы, которая была обозначена, как у автомата — буквами L, D, D3 и D4. Это были передачи 1, 2, 3 и 4 соответственно. В Porsche заявляли, что коробку можно было просто переключить в режим D и использовать, как обычный «автомат».

В 1980-х годах Ferrari выпустила модель Mondial Valeo T с такой же системой без сцепления. Но итальянский производитель подошёл к вопросу более традиционно. Автомобиль оснащался традиционной пятиступенчатой механической коробкой передач с электронным сцеплением. В ней не было гидротрансформатора, поэтому электронная система сцепления следила за параметрами автомобиля, обеспечивая плавное переключение передач каждый раз.

В июне 2020 года Kia заявила о том, что собирается выпустить автомобили с «механикой» без третьей педали. Вместо этого используются датчики, то есть сцепление выжимается электронно. Эта система создавалась для работы со всеми гибридными автомобилями Kia и Hyundai. Управление переключением передач довольно простое и сводится только к работе с рычагом КПП.

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Плюсы и минусы системы

Автопроизводители ищут лучшие способы извлечения эффективности и производительности из каждого автомобиля. Даже некоторые современные автомобили с механической коробкой передач получают функцию NO LIFT SHIFT, при которой машина позволяет переключать передачи, разумно управляя дроссельной заслонкой.

«Механика» без сцепления позволяет не заглохнуть при неправильной работе со сцеплением. Кроме того, повышается топливная экономичность, поскольку всё управляется электроникой. Значительно снижается износ сцепления, что позволяет реже его менять. То есть автомобили с подобной коробкой передач без третьей педали могут прослужить гораздо дольше.

При всех этих плюсах существуют и недостатки. Так, первоначальная стоимость автомобиля с подобной коробкой будет выше, чем у традиционной механической коробки. А затраты на ремонт, скорее всего, будут выше, так как используются более сложные системы.

Ещё одним существенным минусом можно назвать распространение — среди современных моделей МКПП без сцепления существует только на гибридных моделях Kia и Hyundai: Hyundai Venue, Hyundai i20/i30, Hyundai Bayon, Kia Ceed, Kia Sonet, Kia Seltos, Kia Carens. Интеллектуальная механическая коробка передач (iMT) была разработана в техническом центре Hyundai Motor Europe в Германии. Около 32% европейских потребителей по-прежнему предпочитают механические коробки передач, поэтому данная система была разработана с учётом их пожеланий. Пока она распространяется только на гибридные автомобили с 1,6-литровым дизельным или 1,0- и 1,5-литровыми бензиновыми двигателями.