Lada Vesta с вариатором: как едет флагман АвтоВАЗа с новым мотором и коробкой

11 марта в России стартовали продажи Lada Vesta с вариатором и новым двигателем 1,8 литра (122 л.с.). Портал "Южный автомобиль" выяснил, за сколько можно купить новинку от АвтоВАЗа. Оказалось, что один из дилеров продает машины ниже стоимости, которую назначила российская компания.

Так, один из дилерских холдингов Краснодара предлагает модель с вариатором на 300 тысяч дешевле рекомендованной розничной цены, но при условии покупки машины в кредит и по программе Trade-in. В итоге машину можно забрать за 1 288 900 рублей. При этом уточняется, что подобные условия действуют на все комплектации Lada Vesta.

В то же время дилеры из других регионов не так щедры. Например, в Ростове-на-Дону автомобиль в базовой версии предложили купить за 1 686 500 рублей, что почти на 100 тысяч рублей дороже РРЦ.

А в другом центре есть машины в наличии по рекомендованной цене 1 588 900 рублей за Comfort и 1 743 900 рублей за Enjoy.

Напомним, новый силовой агрегат устанавливается на все модели семейства: седан, седан Cross, SW и SW Cross.

Купить двухпедальную "Весту" седан можно начиная от 1 588 900 рублей, универсал стоит от 1 718 900 рублей. Разница в стоимости с Lada Vesta, оснащенной 106-сильным мотором и МКПП, составила таким образом 75 тысяч рублей.

АвтоВАЗ планирует продать в этом году 100 тысяч экземпляров своего флагмана.