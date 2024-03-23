Новая Opel Astra стала гибридом

Марка Opel продолжает расширять модельную гамму гибридов — на сей раз очередь дошла до актуальной Astra. Автомобиль уже имеет бензоэлектрическую версию, но сейчас появилась ещё одна модификация с 48-вольтовой «мягкой» гибридной технологией. Вариант со сниженным расходом бензина доступен как для хэтчбека Opel Astra, так и для универсала Opel Astra Sports Tourer, которые технически абсолютно идентичны и отличаются только типом кузова. Силовой агрегат знаком по другим моделям Opel.

Новая модификация получила тот же 136-сильный 1,2-литровый бензиновый трёхцилиндровый турбомотор в сочетании с новой 6-ступенчатой коробкой передач с двойным сцеплением, в которую интегрирован 28-сильный электромотор.

Opel Astra стала электрокаром

Литий-ионный аккумулятор неназванной ёмкости заряжается на торможениях — возможность заряжать батарею от внешнего источника питания не предусмотрена конструктивно. Аккумулятор размещён под левым передним сиденьем, что позволило сохранить неизменным объём багажника.

© Opel

© Opel

© Opel

© Opel

© Opel

Предусмотрены три — Eco, Normal и Sport — режима работы агрегатов, контролировать показатели которых можно с новой 10-дюймовой цифровой панели приборов. Информация о мощности, параметрах езды на электричестве, о движении потока энергии между батареей и бензиновым двигателем, а также о степени заряда всегда в распоряжении водителя.

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