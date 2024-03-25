Эксперт перечислил минусы нового кроссовера Haval Dargo X

Обозреватель журнала "За рулем" Кирилл Милешкин провел анализ и перечислил минусы китайского кроссовера Haval Dargo X.

© Российская Газета

Проехав на машине почти 20 тысяч км, эксперт отмечает, что в машине нет раздельного включения потолочных плафонов. Если пассажиру нужен свет, вторая лампа будет бить водителю в глаза.

Еще один минус - на кроссовере стоит робот, а не классический автомат, а потому к бездорожью нужно подходить с осторожностью.

Милешкину не понравилось, что форсунки стеклоомывателя находятся глубоко под капотом и их засыпает снегом, который тяжело вычистить.

Кроме того, у кроссовера Haval Dargo X наблюдался повышенный расход топлива. На трассе автомобиль потребляет 10 л бензина на 100 км пути, а в смешанном цикле - 12 л.

При этом Милешкин отмечает, что в целом "внедорожный" Dargo ему понравился. Автомобиль быстро разгоняется, отлично управляется и обеспечивает комфортную езду. Эксперт похвалил Haval и за безупречный пуск двигателя в мороз (- 28 градусов).

В России актуальная версия Haval Dargo продаётся с мотором 2,0Т мощностью 192 л.с. и 7-ступенчатой коробкой передач. Опционально доступна система полного привода, возможности которой расширяются в версии Dargo X с блокировкой заднего дифференциала, экспертным режимом бездорожья и системой поддержания постоянной скорости на сложных поверхностях. Цены на Haval Dargo начинаются от 2 999 000 рублей, Dargo X стоит 3 269 000 рублей.

Ранее "РГ" сообщала, что ожидаемый в России кроссовер Dargo второй генерации, именуемый в Китае Haval DaGou (H-Dog), получит на международных рынках другое имя. Всё потому, что модель позиционируется в качестве другого автомобиля.