Hyundai Tucson и компания: выбираем среднеразмерный кроссовер за 3-4 миллиона рублей

На сегодняшний день кроссоверы есть у каждого бренда, а среднеразмерные так и вовсе формируют самый многочисленный сегмент. Выбор здесь настолько широкий, что для перечисления всех вариантов нам пришлось разделить их на смежные ценовые категории. В прошлом обзоре мы рассказали, какой ассортимент есть в бюджете до 3 миллионов. Но для тех, у кого есть на миллион больше, выбор становится буквально вдвое шире!

В прошлый раз мы выяснили, что в бюджете до 3 миллионов рублей можно приобрести один из 14 доступных вариантов. А какие среднеразмерные кроссоверы можно купить, затратив 3-4 миллиона рублей? Давайте выясним, причем пойдем «сверху вниз» как в рамках прайс-листов, так и по ранжированию – начнем с самых дорогих, а закончим самыми дешевыми. Ну а габаритными пределами, по которым автомобиль попадет в эту категорию среднеразмерных, будем считать длину кузова в 4,5 –4,7 метра и величину колесной базы от 2650 до 2800 мм.

Jetour T2: новичок с амбициями

Т2 – новичок на российском рынке, и его официальная презентация состоялась в начале марта. Сама модель также весьма молода: на китайский рынок она вышла в 2022 году. Внешне T2 выглядит как настоящий внедорожник: брутальные рубленые очертания, запасное колесо на вертикальной пятой двери, короткие свесы (угол въезда и съезда составляет 28 градусов), солидный дорожный просвет, равный 220 мм. Тем не менее это кроссовер, поскольку в его трансмиссии нет понижающей передачи. Но – кроссовер повышенной проходимости, который марка позиционирует как «автомобиль для экстремальных путешествий». По своим габаритам (4612 х 2006 х 1880 мм) и колесной базе (2800 мм) он вполне вписывается в наши критерии.

В движение T2 приводит бензиновая «турбочетверка» SQRF4J20 объемом 2,0 литра и мощностью 245 л.с. в паре с семиступенчатым роботом с двойным сцеплением в масляной ванне. Система полного привода – BorgWarner 6 поколения с электронноуправляемой муфтой и шестью предустановленными режимами движения, три из которых («Грязь/Песок», «Снег» и «Камни») предназначены для движения по бездорожью, и вариантом X, при котором выбор режима осуществляет автоматика. Внедорожный арсенал дополняет задний блокируемый дифференциал повышенного трения.

К путешествиям Jetour подготовлен тоже неплохо. Крупный 15,6-дюймовый сенсорный экран медиасистемы обеспечит работу с навигационными картами, а багажник объемом 580 литров готов вместить массу необходимого в путешествии снаряжения. Если же этого объема не хватит – на крыше есть рейлинги, позволяющие установить экспедиционный багажник. Jetour T2 предлагается в двух комплектациях, Voyage (за 3 759 000 рублей) и Expedition (за 3 999 000 рублей). Отличаются они наличием панорамной крыши с люком, пакета электронных ассистентов Smart Travel и передних сидений с режимом вентиляции.

Jaecoo J7: на охоту, как на праздник

Марка Jaecoo, которая, как и Jetour, является суббрендом концерна Chery, пришла в Россию осенью 2023 года с единственной моделью J7. Этот среднеразмерный кроссовер (габариты – 4500×1865×1680 мм, колесная база – 2672 мм) построен на той же базе, что и Tiggo 7 Pro, но внешне выглядит совершенно иначе. Модель ориентирована на любителей активного отдыха на природе, и этот посыл поддерживает агрессивно выглядящая передняя часть. Впрочем, во всем, что находится за передней стойкой, это – типичный китайский кроссовер с «парящей крышей», хотя такая деталь, как выдвигающиеся дверные ручки, говорит о некоем намеке на аристократичность.

Не менее типична и техническая начинка. Под капотом – турбочетверка SQRF4J16-C объемом 1,6 литра и мощностью 186 л.с. В паре с ней работает семиступенчатый робот мокрого типа DCT7. Передняя подвеска – стойки МакФерсон, задняя – независимая, многорычажная. Покупателям предложены как переднеприводные версии, так и оснащенные автоматически подключаемым полным приводом. Система полного привода имеет предустановленные внедорожные режимы движения («Снег», «Грязь», «Песок» и «Бездорожье» в сочетании с дорожным просветом, равным 196 мм для переднеприводных вариантов и 186 мм для полноприводных. Главная доминанта интерьера, головное медиаустройство в виде планшета с «ноутбучной» диагональю 14,8 у старших комплектаций или 13,2 дюйма у младших, с традиционными пропорциями и вертикальной ориентацией, весьма эффективно в качестве навигационного устройства.

Цены на Jaecoo J7 стартуют с отметки 3 339 900 рублей (столько стоят переднеприводные машины в начальной комплектации Lifestyle). Для полноприводных версий аналогичная комплектация называется Active и стоит 3 609 900, а цена топовой полноприводной версии Supreme составляет 3 749 900 рублей. Разница между «полным» и «неполным» опционным наполнением составляет всего 140 000 рублей, что на фоне общей цены выглядит довольно скромно, поскольку в эти 140 тысяч входят панорамная крыша с люком, активный круиз-контроль, проекционный дисплей и весь комплекс электронных помощников водителя.

Chery Tiggo 7 Pro Max: бестселлер для семьянина

Этот представитель «титульной марки» концерна Chery отлично известен в России: в 2023 году Tiggo 7 Pro Max, несмотря на достаточно высокую цену, стал у нас в стране самым популярным импортируемым автомобилем, а его продажи составили 41 057 единиц. Скорее всего, все дело в широкой внутримодельной линейке и возможности выбора, который получает покупатель, а также в сбалансированности самой модели и нацеленности ее на «семейные ценности». Модель доступна в переднеприводном и полноприводном вариантах, причем они имеют разные силовые агрегаты. Переднеприводные Tiggo 7 Pro Max приводит в движение 1,5-литровый турбомотор SQRE4T15C мощностью 147 л.с в связке с вариатором, а полноприводные – более тяговитый 150-сильный SQRF4J16 в паре с семиступенчатым «мокрым» роботом Getrag 7 DCT 300.

Переднеприводные версии существенно дешевле: начальные комплектации Elite и Prestige стоят 2 820 000 и 2950000 рублей соответственно, и только топовая комплектация Ultimate стоит дороже трех миллионов (а конкретно – 3 100 000 руб.) При наличии полного привода даже базовая комплектация Comfort предлагается за 3 150 000, а Elite, Prestige и Ultimate оценены в 3 260 000, 3 300 000 и 3 460 000 рублей соответственно. Стоит отметить, что даже базовые комплектации отличаются приличным наполнением опциями комфорта, включая «теплые» ( в том числе обогрев руля и ветрового стекла), в багажнике лежит полноразмерное запасное колесо, ну а топовые комплектации Ultimate предлагают полный комплект электронных ассистентов, включая активный круиз-контроль. Все Chery Tiggo 7 Pro Max оснащаются спаркой из двух экранов с диагональю 12.3”, один из которых выполняет роль комбинации приборов, регулируемой по углу и вылету рулевой колонкой, двухзонным климат-контролем и телематической системой Chery Connect.

Kaiyi X7 Kunlun: большой и быстрый

Компания Kaiyi Auto находится в достаточно «близкородственных» отношениях с концерном Chery, которому принадлежит 48% акций этой марки. И хотя многие автомобили Kaiyi представляют собой слегка перелицованные модели Chery, флагманский кроссовер Kaiyi X7 Kunlun – это уже достаточно оригинальная разработка, построенная на собственной модульной платформе i-FA, хотя очень многие узлы и агрегаты компания получает от Chery. Габариты кроссовера – 4710 x 1964 x 1705 мм, колесная база – 2800 мм. Для поставок на российский рынок эти машины собирают на калининградском заводе «Автотор».

Автомобиль доступен в двух комплектациях, Сomfort и Luxury. Первая оснащается такой же 1,6-литровой «турбочетверкой» SQRF4J16C, что и Chery Tiggo 7 Pro Max AWD, но форсированной до 186 л.с. Под капотом кроссоверов в комплектации Luxury – двухлитровый турбомотор SQRF4J20 мощностью 238 л.с. В пару к обоим во всех случаях предусмотрен робот 7DCT, KY730DHA для 1,6-литрового и KY738DHA для 2,0- литрового мотора. Привод – только передний, подвески независимые: впереди – стойки МакФерсон, сзади – многорычажная.

Обе версии имеют достаточно богатое оснащение: светодиодную головную оптику, панорамную крышу с электроприводом, багажник с электроприводом и функцией бесконтактного открытия, медиасистему с 14,6-дюймовым сенсорным дисплеем, систему кругового обзора и «зимний пакет», включающий в себя подогрев всех сидений, рулевого колеса, форсунок стеклоомывателя и боковых зеркал. Но вот адаптивный круиз-контроль и ряд электронных ассистентов доступны только в комплектации Luxury. Увы, локализация не перевела X7 Kunlun в категорию доступных автомобилей: каталожная цена на машины с 1,6-литровым мотором составляет 2 997 900, а на мощные двухлитровые версии – и вовсе 3 475 900 рублей.

Haval Dargo: к бездорожью готов

Появившийся на нашем рынке в середине 2022 года кроссовер Haval Dargo изначально должен был заполнить некую брешь между «городскими» моделями и рамным внедорожником H9. Отсюда и характерные пропорции: по габаритам (4620 × 1890 × 1780) Dargo четко вписывается в рамки сегмента, но по высоте превосходит все включенные в этот обзор кроссоверы, кроме Jetour T2. При этом 200 мм дорожного просвета, короткие свесы, полный привод (переднеприводной может быть только базовая комплектация Comfort), система кругового обзора с функцией «прозрачного капота» и наличие, помимо обычных режимов движения («Эко, «Спорт и «Стандарт»), предустановленных внедорожных режимов «Снег», «Грязь», «Песок», «Трава/Гравий» и «Ухабы» говорят о неких внедорожных амбициях. Кроме того, марка предлагает и специальную внедорожную версию Dargo X, которая отличается не только усиленным пластиковым обвесом и другой формой бамперов, но и наличием принудительной жесткой блокировки заднего моста.

В России кроссовер предлагается с единственным мотором объемом 2 литра, выдающим 192 лошадиные силы и 320 Нм крутящего момента. Агрегат с индексом GWN4N20 оснащен турбонаддувом и непосредственным впрыском, но при этом сертифицирован под 92-й бензин. В пару к нему предусмотрен семиступенчатый робот с двумя сцеплениями в масляной ванне GW7DCT2-A02 компании Hycet.

Стоит учесть, что Dargo X, получив дополнительные внедорожные возможности (включая систему поддержания постоянной скорости на бездорожье и так называемый «экспертный режим», отдающий водителю полный контроль над автомобилем без вмешательства систем стабилизации), утратил большинство электронных ассистентов, включая активный круиз-контроль: они предусмотрены исключительно для «просто Dargo» и только для комплектации Tech Plus.

Несмотря на локализацию (Dargo собирают на заводе марки в Туле, причем по полному циклу), модель стоит довольно дорого: даже для начальной комплектации Comfort c передним приводом каталожная цена составляет 3 049 000 рублей. Цены на полноприводные варианты стартуют от отметки 3 249 000 рублей, а топовые комплектации Premium (в случае версии Dargo X) и Tech Plus (в случае «просто Dargo») стоят 3 549 000 и 3 599 000 рублей соответственно. Утешает, что за эти деньги покупатель получит комфортабельный и отлично оснащенный автомобиль с объемистым (благодаря более вертикальной посадке) салоном, вместительным багажником и неординарным дизайном салона.

Haval F7: ветеран предлагает выбор

Haval F7 смело можно назвать ветераном нашего рынка. Сборка этой модели на тульском заводе марки в промзоне Узловая была налажена еще в 2019 году, а официальная презентация состоялась еще раньше – на Московском автосалоне 2018 года. Тем не менее F7 до сих пор пребывает в статусе бестселлера марки – в прошлом году этот кроссовер приобрели 17394 человека. Причин такой популярности много. Во-первых, это достаточно крупный автомобиль в рамках сегмента, его габариты – 4691 × 1866× 1690 мм, а колесная база составляет 2725 мм. Благодаря этому владельцы получают вместительный салон с просторным вторым рядом и не менее вместительный багажник, готовый принять груз объемом 723 литра, что немаловажно.

Не менее важен и богатый выбор вариантов: покупателям предлагаются два варианта двигателя, 1,5-литровый GW4B15 мощностью 150 л.с. и 190-сильный GW4C20 объемом 2,0 литра. Оба турбомотора сертифицированы под 92-й бензин и работают в паре с 7-ступенчатым «мокрым» роботом 7DCT. Можно выбрать и тип привода, причем для 1,5-литрового мотора предусмотрены версии как с полным, так и передним приводом, а вот «двухлитровые» машины могут быть только полноприводными.

Автомобиль неплохо оснащен: даже базовая комплектация Comfort 1,5T 2WD получила мультимедийную систему с 12,3-дюймовым сенсорным дисплеем и возможностью интеграции со смартфоном, регулируемый по углу наклона и вылету мультируль, обогрев передних сидений и многое другое.

При этом стоит такая комплектация 2 449 000 рублей. Дешевле трех миллионов стоят и комплектации Elite и Premium полноприводных кроссоверов со 150-сильным двигателем (2 749 000 и 2 949 000 рублей соответственно), и только цены на топовые комплектации Premium и Tech Plus двухлитровых F7 переваливают рубеж в три миллиона рублей. Естественно, все они насыщены функциями комфорта, такими как вентиляция сидений водителя, подогрев задних сидений и регулировка поясничного подпора, но полный набор электронных ассистентов с адаптивным круиз-контролем, функциями удержания в полосе, контроля слепых зон и автоматического управления ближним и дальним светом предоставляет только комплектация Tech Plus 2,0T 4WD за 3 349 000 рублей.

Jetour X70 Plus: для путешествий без экстрима

В рамках концерна Chery марка Jetour специализируется на выпуске «автомобилей для путешествий», а кроссовер X70 Plus позиционируется как транспорт для путешествий семейных. Действительно, как мы недавно смогли убедиться, даже в умеренно-экстремальных условиях этой модели явно не хватает полного привода. Автомобиль во многом похож на Chery Tiggo 8 Pro – пропорции обоих кроссоверов практически совпадают. Jetour X70 Plus имеет габариты 4724 х 1900 х 1720 мм при колесной базе 2720 мм, а Tiggo 8 Pro – 4722×1860×1705, а его колесная база равна 2710 мм. Jetour чуть шире и выше, но радикальными эти отличия не назовешь. Кроссовер оснащается безальтернативной «турбочетверкой» SQRF4J16C объемом 1,6 литра и мощностью 190 л.с. в паре с семиступенчатой роботизированной трансмиссией 7DCT и приводом только на передний мост. Конструкция подвески вполне типична для сегмента: впереди – стойки МакФерсон, задняя подвеска – многорычажная.

Для кроссовера предусмотрены только две комплектации, базовая Comfort и топовая Luxury, но даже в базовой комплектации, которая стоит 2 999 900 рублей, автомобиль отличается весьма богатым оснащением, включая панорамную крышу с люком и электропривод двери багажника. Более дорогая Luxury (каталожная цена – 3 299 900 рублей) оснащается трехзонным климат-контролем и полным комплектом электронных систем помощи водителю SmartTravel, в том числе адаптивным круиз-контролем.

Из примечательных черт автомобиля можно отметить клавиши регулировки сидений, «по-мерседесовски» вынесенные на двери, ставшую традиционной для концерна Chery спарку из двух вытянутых по горизонтали экранов, простор на втором ряду и багажник объемом 438 л (по VDA). И если вас не напугает не самая лучшая русификация меню с перлами типа «Избегайте летнего жаркого ветра» или «Разблокировка выброса пламени», то Jetour X70 Plus действительно может стать неплохим выбором для человека, далекого от экстрима, но планирующего много путешествовать с семьей.

BAIC X55: быстрый, но экономный

Габариты и пропорции кроссовера BAIC X55, сборку которого освоили на заводе «Автотор», можно назвать типичными для сегмента: длина – 4620 мм, ширина – 1886 мм, высота – 1680 мм, колесная база – 2735 мм. Привод – безальтернативно передний, так что X55 стоит считать городским транспортным средством, хотя 200 мм дорожного просвета позволяют ему достаточно уверенно чувствовать себя на заснеженных парковках или на пресловутом «последнем километре» дороги, ведущей к даче. Не предполагает BAIC X55 и выбора силовой установки: только 1,5-литровый турбомотор A156T2H из серии Magic Core, оснащенный турбокомпрессором с изменяемой геометрией направляющего аппарата, мощностью 177 л.с. и 7-ступенчатый робот 7-DCT от китайской компании SAGW. Но работает эта парочка весьма согласованно, обеспечивая и разгон до сотни за 7,8 секунды, и расход горючего в пределах 9 литров на 100 км, причем отнюдь не при «пенсионерском» стиле езды.

BAIC X55 не участвует в «гонке диагоналей»: оба установленных в нем экрана, и левый, выполняющий роль приборной панели, и правый, сенсорный, имеют 10-дюймовую диагональ. Но вот тем, кому категорически не нравится управление большинством функций автомобиля через тачскрин, X55 столь же категорически не рекомендован, потому что в нем все именно так и устроено. Ну а тем, кто считает такое решение признаком современности, наоборот, кроссовер может понравиться. Тем более что его внешность с полностью светодиодной оптикой и выдвижными дверными ручками можно назвать футуристичной.

Кроссовер предлагается в двух комплектациях, Comfort за 2 950 000 рублей и Elite за 3 250 000. Топовую версию отличает наличие панорамной крыши с люком, обивка сидений из экокожи, вентиляция сидений переднего ряда и полный набор электронных ассистентов, включая адаптивный круиз-контроль. Базовая комплектация комфорт обходится тканевой обивкой и обычным круизом, но остальное оснащение не различается, включая двухзонный климат-контроль и охлаждаемый бокс в переднем центральном подлокотнике.

JAC JS6: оффроуд противопоказан

JAC JS6 можно смело назвать «двоюродным братцем» кроссовера Москвич 3. С одной стороны, автомобили имеют сходное оформление передней части (над которым поработали стилисты дизайн-центра JAC в Турине), а под капотом – «турбочетверки» объемом 1,5 литра. Но Москвич получил силовой агрегат от JAC JS4 в составе 136-сильного HFC4GB24D в паре с вариатором, а JAC S6 оснащается мотором HFC4GC (в проспектах его часто называют 1,5 TGDI) мощностью 174 л.с., к которому прилагается 6-ступенчатый робот 6-DCT. А еще JS6 крупнее Москвича, его габариты – 4605×1890×1700 мм, больше на 100 мм и колесная база, которая составляет 2720 мм. В результате JAC JS6 отличает довольно вместительный салон и багажник объемом 490 л. Конструкция подвески типична для сегмента и ценовой категории: спереди – стойки МакФерсон, сзади – многорычажная независимая подвеска (у Москвича, кстати, полунезависимая подвеска с торсионной балкой). Если верить результатам тестов, то JAC S6 – автомобиль довольно шустрый и задорный, но вот бездорожье ему противопоказано: дорожный просвет составляет всего 160 мм.

В интерьере JAC JS6 мы вновь видим спарку из двух 12,3-дюймовых дисплеев, а также практически полное отсутствие кнопок и других механических элементов управления. Панель управления климат-контролем вынесена на отдельный блок, расположенный прямо за селектором переключения коробки передач. Сиденья – спортивного вида с интегрированными подголовниками. Управление режимами коробки осуществляется при помощи ротор-контроллера, руль регулируется по углу наклона и вылету.

Цены на JAC JS6 стартуют с отметки 2 599 000 рублей за базовую комплектацию Comfort, но уже следующая комплектация, Luxury за 2 799 000 рублей, начинает оправдывать свое название, поскольку в нее входит панорамная крыша с люком, двухзонный климат-контроль, электропривод двери багажника с возможностью открывания без помощи рук, регулировка поясничного подпора кресла водителя и многое другое. Ну а топовая комплектация Flagship за 3 199 000 рублей включает в себя в том числе адаптивный круиз и прочие электронные ассистенты.

FAW Bestune T77: в погоне за лидерами

У себя на родине, в Китае, этот кроссовер как-то «не зашел»: с момента представления модели в 2018 году продажи только однажды, в 2019-м, поднялись до 45 908 единиц, но к 2022 году вновь упали до 10 247. И это при том, что на необъятном китайском рынке продажи прямых конкурентов, таких как Changan CS75 или Geely Boyue, известного у нас как Atlas, измерялись сотнями тысяч. В результате T77 отправился покорять Россию – и тут у него дела пошли сравнительно лучше: 2139 проданных в 2023 году автомобилей можно считать определенным успехом, поскольку эта цифра на 232% выше результатов 2022 года, хотя она, конечно, все равно в разы меньше результатов лидеров сегмента.

Bestune T77 представляет собой довольно типичный (и не самый крупный) китайский среднеразмерный кроссовер: габариты – 4 525 x 1 845 x 1 615 мм, колесная база – 2700 мм. Силовой агрегат – безальтернативная спарка 1,5-литрового турбомотора CAGA 12TD (в данном случае буквы TD вовсе не означают турбодизель) мощностью 160 л.с. и 7-ступенчатого робота типа DCT с двумя «мокрыми» сцеплениями.

Официально в России доступны две комплектации, Luxury (за 2 864 000 рублей) и Prestige Plus (за 3 016 000), но многие дилеры самостоятельно снижают ценник даже на топовую комплектацию вплоть до 2 420 000 рублей, и это – без всяких виртуальных скидок на трейд-ин и продажу в кредит. Такая покупка уже может представлять определенный интерес, ведь, несмотря на заднюю подвеску с торсионной балкой, характерную для бюджетной части сегмента, в остальном T77 представляет собой весьма неплохо оснащенный автомобиль. В частности, комплектация Prestige Plus подразумевает два 12,3-дюймовых экрана (панель приборов и тачскрин головного медиаустройства), интеллектуальный круиз-контроль, датчик дождя и света, а также автоматической управление ближним и дальним светом, систему кругового видеообзора, климат-контроль (правда, однозонный) и панорамную крышу с люком.

Параллельный импорт

Как всегда, мы не можем обойти вниманием сектор параллельного импорта, тем более что ситуация здесь меняется, как на баскетбольной площадке. Одни модели практически пропадают, другие появляются, в роли импортеров выступают то одни, то другие компании, а это ведет к изменению цен… Но по-прежнему многие популярные модели среднеразмерных кроссоверов, которые привозят в Россию импортеры, стоят дороже, а иногда и существенно дороже четырех миллионов рублей. Прежде всего это касается таких моделей, как Toyota RAV4, Volkswagen Tiguan и Tayron, Subaru Forester, Honda CR-V… Но есть и предложения, которые позволяют вписаться в заданные финансовые границы. О некоторых из них мы рассказали в первой части обзора среднеразмерных кроссоверов. Среди них – Sportage III (NP) китайского рынка и Kia Sportage V, Mitsubishi Outlander IV и Nissan Qashqai II. Но тогда нам пришлось волевым решением расширить финансовый коридор, а вот в рамки 3-4 миллионов эти модели вписываются без особых ухищрений. Впрочем, этот список можно и дополнить.

Hyundai Mufasa: старый мотор и передний привод

Мы познакомились с этим переднеприводным кроссовером, предназначенным исключительно для Китая, на Шанхайском автосалоне в апреле 2023 года, и уже тогда сделали предположение, что Mufasa непременно приедет в Россию и именно в порядке параллельного импорта. Потому что «старый друг лучше новых двух», а мотор G4NJ (а это появившийся в 2019 году двухлитровый мотор семейства Nu с распределённым впрыском) прекрасно знаком и нашим владельцам, и механикам сервисов. Вот только сертифицирован он на 161 л.с., что не очень удобно с точки зрения налогов, но с этим придется мириться. В паре с ним работает также прекрасно знакомый 6-ступенчатый автомат. По своим пропорциям и габаритам (4475 х 1850 х 1665 мм, колесная база – 2680 мм) Mufasa ближе всего к Hyundai Tucson, с которым эта модель делит платформу.

В салоне вас ждет интересная архитектура, спарка из двух дисплеев и однозонный климат-контроль. В ценовой политике же наблюдается некоторый разнобой: одни продают базовую комплектацию DLX за 3 790 000 рублей, другие – топовую Night Edition TOP c адаптивным круизом, набором электронных ассистентов и панорамной крышей с люком за 3 500 000. Но больше всего продается автомобилей в уже упомянутой комплектации DLX и средней комплектации LUX. Примечательно, что цены на эти комплектации имеют очень широкий разброс: за DLX просят от 3 100 000 до 3 740 000, а за LUX – от 3 250 000 до 3 590 000 рублей.

Hyundai Tucson: для тех, кто любит погорячее

Tucson четвертого поколения был представлен в 2020 году и продавался в России официально, но на сегодняшний день эту модель в достаточно больших количествах завозят к нам из Китая, где он продается параллельно с Mufasa. Для модели характерна довольно широкая линейка двигателей, но, увы, версии с 2,5-литровым бензиновым G4KN и двухлитровым дизелем D4HD, как правило, стоят дороже четырех, а нередко и пяти миллионов. Зато значительная часть предложений по Tucson в комплектациях Comfort, Travel и Lifestyle, оснащенных двухлитровым G4NA мощностью 150 л.с., как правило, укладываются в обозначенные нами ценовые рамки, хотя здесь многое зависит от продавца.

Например, машины в комплектации Travel продаются по цене от 3 890 000 до 4 350 000 рублей. Зато большинство таких предложений подразумевает автомобили, оснащенные системой полного привода. Но, как говорится, некоторые любят погорячее – и тогда им имеет смысл присмотреться к Tucson c 1,5-литровым турбомотором Gamma Smartstream G4FS мощностью 200 л.с. в комплектации GLX Elite Edition. Такие машины могут стоить до 4 250 000, но цены стартуют с отметки 3 700 000 рублей, и очень многие предложения стоят дешевле 4 миллионов. Единственное ограничение – все кроссоверы с таким мотором будут иметь только передний привод.

Mazda CX-5: передний привод и неразбериха с ценами

Еще один старый знакомый, по сути, не нуждающийся в рекомендациях – Mazda CX-5. На этих машинах мы катались по трассе автодрома в Азербайджане и по горным серпантинам в Грузии, пересекали Байкал по зимнему льду и сводили в очном поединке с конкурентами. Но и после ухода марки с российского рынка эту модель продолжают завозить в порядке параллельного импорта. Сразу стоит сказать: если кто-то надеется найти полноприводную версию CX-5 дешевле 4 миллионов – «оставь надежды, всяк сюда входящий». В установленные нами рамки вписываются только переднеприводные кроссоверы, оснащенные бензиновым двигателем Skyactiv 2,0 мощностью 150 или 155 л.с. в паре с 6-ступенчатым автоматом.

Но вот с ценами творится полная неразбериха. Например, машины в комплектации Smart Elegant (Zhi ya) с двухзонным климат-контролем и активным круизом могут предлагать за 3 360 000, могут – за 3 810 000, а могут – за 4 329 000 рублей. За более скромную комплектацию Comfort (Shushi) могут попросить 3 702 600 руб, а могут – 4 200 000 рублей. Практически топовая по опционному наполнению Smart Pro (Zhi shang Pro) продается по цене от 3 800 000 до 4 200 000 рублей. Словом, ищите и обрящете…