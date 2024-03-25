Вспоминаем BMW 5 серии поколения E34 (1988-1995)

BMW 5 серии (E34) - автомобиль, который отлично подходит как для поездок на выходные, так и для повседневной езды. Дизайн Е34 полностью отражает дух BMW: двойные круглые фары, широкая решетка радиатора, и капот с обратным шарниром, прямо указывающий на оригинальный Neue Klasse 60-х годов.

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Представленная в 1987 году модель E34 заменила 5 Series E28, а на смену ей пришла E39. Хотя E39 часто называют вершиной 5-й серии, значительное число поклонников BMW отдают предпочтение E34. Действительно, E39 может похвастаться более совершенной подвеской и более элегантным внешним видом, но E34 обладает современными технологиями, такими как ABS, контроль устойчивости и подушки безопасности.

Модель E34 выпускалась в вариантах седан и туринг, с 4-, 6- и 8-цилиндровыми двигателями, а также 6-цилиндровым дизелем. Также существовала модель E34 M5, оснащенная двигателем S38, разработанным для автоспорта. 525i Изначально 525i оснащался двигателем M20B25 I6 от E30 325i, мощностью 167 л.с. Он оснащен ремнем ГРМ, требующим замены каждые 4 года или через 60 тыс. км пробега, а также периодической регулировки клапанов.

Потенциальные покупатели автомобилей с двигателем M20 должны проверить обслуживание ремня ГРМ или запланировать его немедленную замену, чтобы предотвратить повреждение двигателя. В 1991 году BMW представила новый двигатель M50 для модели 525i, оснащенный двойными верхними кулачками, необслуживаемой цепью ГРМ и гидравлическими подъемниками, устраняющими необходимость в регулировке клапанов.

Мощность этого двигателя возросла до 189 л.с., что на 13 % больше. В последнем обновлении, в 1993 году, на M50TU была установлена система VANOS, которая сохранила мощность и немного увеличила крутящий момент. Варианты M50 предпочтительнее из-за их мощности и простоты обслуживания, хотя по сравнению с M20 они несколько проигрывают в характере и звуке. 535i Выпускавшаяся до 1993 года модель 535i с двигателем 3.4 M30B35 пришла на смену варианту M30 модели E28.

Появившийся в конце 60-х и постоянно обновлявшийся, M30 развивал 208 л.с. и 305 Нм крутящего момента, предлагая мощный вариант прямой шестерки для не-M E34. Этот более старый двигатель, как и M20, требует периодической регулировки клапанов, но в нем используется цепь ГРМ, что снижает риск катастрофического отказа. Известный своей надежностью, M30 может прослужить более 300 тыс. миль без существенных проблем. 530i/540i В 1994 году BMW заменила 535i с двигателем M30 на два варианта V8: 530i и 540i. Двигатель 3.0 M60B30 модели 530i развивает 215 л.с. и 290 Нм крутящего момента, а 4.0 M60B40 модели 540i - 285 л.с. и 400 Нм крутящего момента.

Для надежной повседневной эксплуатации двигатели V8 требуют более тщательного обслуживания, чем I6. Модель 540i, предлагающая 6-ступенчатую механическую коробку передач, в отличие от других моделей E34, является рекомендованным выбором для энтузиастов V8. Изначально модели V8 отличались эксклюзивной широкой решеткой радиатора, которая стала стандартной для всех E34 в 95 году.

На что обратить внимание Главная проблема Е34 - ржавчина, особенно на колесных арках, днищах дверей и точках крепления домкратов. Необходимо тщательно следить, чтобы ремень ГРМ на автомобилях M20 был обслужен. При покупке V8, проверить, что предыдущий владелец проводил тщательное техническое обслуживание, чтобы избежать дорогостоящего ремонта.

Цена Состояние в большей степени, влияет на цену, причем 540i высшего уровня стоит дороже. На таких платформах, как Facebook Marketplace или Craigslist, можно найти 525i/30i/35i, пригодный для ежедневного использования, за $4-6 тысяч. Заплатив $10 тыс., можно приобрести автомобиль в хорошем состоянии, дороже $10 тыс. стоит автомобиль с небольшим пробегом, версии M Sport с 6-ступенчатым 540is.