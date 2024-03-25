Вспоминаем мощнейшие автомобили 90-х годов

Если между развитием суперкаров и нагревом воды под закрытой крышкой проводить параллели, то точка кипения пришлась на девяностые. Производителей буквально прорвало, и на свет появились произведения искусства, достойные подиумов в лучших музеях. Планку в технологиях и стайлинге тогда установили очень высоко. Настолько, что топовые машины десятилетия по сей день впечатляют потенциалом и здорово воодушевляют автомобильных ценителей.

© Motor.ru

В прошлый раз мы знакомились с моделями восьмидесятых в рамках цикла о сильнейших из каждой декады. Не забудьте почитать! А мы летим дальше. Уточним: в этом обзоре фигурируют не все чемпионы по мощности, но, пожалуй, самые главные.

Ruf CTR2

Что делает тюнинг-кар в обзоре серийной (ладно, мелкосерийной!) техники? Первое: ателье Ruf имеет статус автопроизводителя. Что подтверждается масштабом переделок стандартных Porsche. Второе: в прошлый раз мы уже поведали о первом CTR, а теперь снимем шляпу перед его наследником на базе 911 Turbo (993).

© [mecum.com](https://www.mecum.com/lots/219950/1997-porsche-ruf-ctr2/ )

© [mecum.com](https://www.mecum.com/lots/219950/1997-porsche-ruf-ctr2/ )

© [mecum.com](https://www.mecum.com/lots/219950/1997-porsche-ruf-ctr2/ )

© [mecum.com](https://www.mecum.com/lots/219950/1997-porsche-ruf-ctr2/ )

© [mecum.com](https://www.mecum.com/lots/219950/1997-porsche-ruf-ctr2/ )

© [mecum.com](https://www.mecum.com/lots/219950/1997-porsche-ruf-ctr2/ )

Последняя в своем роде оппозитная «твинтурбошестерка» воздушного охлаждения объемом 3,6 литра прокачана с заводских 408 л.с. до 520–580 л.с. Эка невидаль — раздуть турбомотор! Но это лишь часть паззла команды Алоиза Руфа-младшего. При схожести со стандартным спорткупе CTR2 имеет серьезные козыри — кастомную подвеску, увеличенные тормоза, усовершенствованную аэродинамику, каркас безопасности, кресла-«ковши» с пятиточечными ремнями безопасности. Привод задний или полный.

© Peter Singhof ©2020 Courtesy of RM Sotheby's

© Peter Singhof ©2020 Courtesy of RM Sotheby's

© Peter Singhof ©2020 Courtesy of RM Sotheby's

© Peter Singhof ©2020 Courtesy of RM Sotheby's

© Peter Singhof ©2020 Courtesy of RM Sotheby's

© Peter Singhof ©2020 Courtesy of RM Sotheby's

В середине девяностых «Руф» считался быстрейшим серийным автомобилем на планете. С рывком до 100 км/ч за 3,6 секунды и зафиксированной максималкой в 349 км/ч он давал прикурить Ferrari F50, Jaguar XJ220 и другим грандам, которые опирались на могучий инженерный и финансовый фундамент крупных компаний.

Mercedes-Benz SL 73 AMG

Родстер-долгожитель поколения R129 (1988-2001 годов) — это шкатулка с сюрпризами и двойным дном. В тени заводских SL 320, SL 500 и SL 600 прозябают известные разве что фанатам исполнения AMG. Например, SL 60 или SL 72. Ну а самый свирепый в когорте — SL 73, настоящее чудовище под маской джентльменского гран-турера не только для романтичных променадов.

© Tom Wood ©2019 Courtesy of RM Sotheby's

«Семьдесят третий» увидел свет в 1997 году, незадолго до перехода независимого тюнинг-ателье под крыло Mercedes-Benz. Свой путь он начинал как SL 600 AMG Styling Package с V12 M120. Напомним, шестилитровый титан с четырьмя клапанами на цилиндр обрел у нас наибольшую славу и популярность под капотом культового полноразмерного седана S 600 (W140).

© Tom Wood ©2019 Courtesy of RM Sotheby's

© Tom Wood ©2019 Courtesy of RM Sotheby's

© Tom Wood ©2019 Courtesy of RM Sotheby's

© Tom Wood ©2019 Courtesy of RM Sotheby's

«Новорожденные» родстеры уезжали на трейлерах из бременской фабрики в Аффальтербах, прямиком в страну чудес AMG. Главная фишка зашифрована в названии — это увеличенный до 7,3 литров рабочий объем. Лютая отдача (525 л.с. и 750 Нм), ускорение до сотни в пределах пяти секунд и максимальная скорость около 320 км/ч позволяли прессовать на автобанах очень быстрых зазнаек.

© Tom Wood ©2019 Courtesy of RM Sotheby's

Сайт secret-classics.com утверждает, что суперродстер никогда не фигурировал в официальных брошюрах и прайс-листах, а большую часть серии раскупили японские коллекционеры. Каждый из 85 AMG влетел заказчику в копеечку. Цена «под ключ» переваливала за 350 тысяч немецких марок, поскольку исходный Mercedes-Benz сам по себе стоил 240 тысяч марок. Надо ли говорить, что сейчас каждый сохранившийся «эс-эль» — неуловимый эксклюзив на вес золота?

Porsche 911 GT1

Одни из самых экстремальных проектов зародились в горниле гоночных регламентов и пекле состязаний. Все из-за условия организаторов компаниям: желаете гонять — извольте выпустить партию дорожных моделей. Как правило, подобные шедевры адресованы коллекционерам и годятся для нормальной «гражданской» эксплуатации примерно как огнеупорный комбинезон для повседневного ношения. Посмотрите на Porsche 911 GT1 Straßenversion (Street version), производную ле-мановского болида и все поймете.

© Porsche

Трековые модификации для класса GT1 (например, победоносный McLaren F1 GTR) обычно строились из имевшихся под рукой условно стоковых. Porsche в этом плане не очень повезло — в 1995 году 911 GT2 Evo не смог ничего противопоставить победоносному «Макларену». После обидного поражения команда под началом маэстро Норберта Зингера решила действовать от противного — разработать гоночный автомобиль и лишь потом лепить из него омологационный.

© Porsche

© Porsche

© Porsche

GT1 Straßenversion — это стальная трубчатая рама, компоненты задней части прототипа Porsche 962 и 3,2-литровый шестицилиндровый «оппозит» с двумя турбонагнетателями (544 л.с. и 600 Нм). Темперамент? Согласно замерам журнала Auto Motor und Sport, менее четырех секунд и 308 км/ч. До мозга костей гоночный Porsche наглядно демонстрирует девальвацию мощности и динамики — сейчас столько же и даже больше даст какая-нибудь съехавшая с катушек экстремальная Skoda Octavia.

© Porsche

© Porsche

А вот ценность машин кардинально разнится. Хот-хэтч — это вам не несколько десятков коллекционных суперкаров! Особый вес GT1 в разрезе летописи спорта высоких достижений придает победа в Ле-Мане 1998 года. И какая победа — первые две строчки в итоговом протоколе!

Cizeta-Moroder V16T

Суровая сфера автобизнеса знала многих романтиков-оригиналов и их попытки пробиться на вершину. Например, фирма Cizeta Automobili инженера Клаудио Замполли (название обыгрывает его инициалы C.Z.) и композитора и музыкального продюсера Джорджио Мородера ненадолго вспыхнула кометой на небосводе индустрии, да и канула в Лету. Оставив о себе яркие воспоминания и спорткар с уникальными решениями.

© Patrick Ernzen ©2021 Courtesy of RM Sotheby's

Внешнее сходство с Lamborghini Diablo не случайно. Художник Марчелло Гандини из ателье Bertone пытался пристроить ранний вариант прототипа, однако Замполли оценил только переднюю часть. У товарных V16T четыре подъемные фары. Согласитесь, не шаблонно. Хотя гораздо больше поражало другое.

© Patrick Ernzen ©2021 Courtesy of RM Sotheby's

© Patrick Ernzen ©2021 Courtesy of RM Sotheby's

© Patrick Ernzen ©2021 Courtesy of RM Sotheby's

© Patrick Ernzen ©2021 Courtesy of RM Sotheby's

Название машине не льстит — в наличии шестилитровый V16 (550 л.с.) на основе двух сращенных «восьмерок» от Lamborghini Urraco. И втиснут он не продольно, а поперечно! Сборочный процесс продолжался с 1991 по 2003 год. За это время изготовлено всего 13 «Чизет», включая один родстер.

Jaguar XJ220

В конце восьмидесятых марка Jaguar при активной поддержке гоночных экспертов TWR (Tom Walkinshaw Racing) громко заявила о себе в Ле-Мане и World Sportscar Championship. Пока причастные праздновали, главный конструктор Jaguar Джим Рэндел предавался мечтам о мостике между миром гоночной и дорожной техники.

© Jaguar

Затея не получила официальную поддержку, но Рэндела это не остановило — он определился с дизайн-концепцией и собрал группу «Субботний клуб» (The Saturday Club) из двенадцати добровольцев. После повседневных праведных трудах они посвящали себя работе над прототипом красивейшего XJ220. Который впоследствии взрывал мозг автоманьяков и сводил их с ума.

© Jaguar

Полный привод и 6,2-литровый V12 — особенности экспериментального «икс-джея» — пролетели мимо товарного суперкупе. Первый пункт вычеркнули из-за сложности и эксплуатационной специфики. Второй пересмотрели, поскольку на Ferrari F40 и Porsche 959 уже с успехом применялись более компактные и легкие установки с системой наддува. Кроме того, свою роль сыграли экологические ограничения, желание укоротить колесную базу и снизить вес. В результате Jaguar достался 3,5-литровый V6 с двумя турбонагнетателями, сухим картером и распределенным впрыском топлива. Мощность — 550 л.с., хайтековым конкурентам на зависть.

© Jaguar

© Jaguar

© Jaguar

В названии заложили расчетную максимальную скорость — 220 миль/ч. В действительности удалось выжать «лишь» рекордные для серийной продукции 212,3 миль/ч (341,7 км/ч). По меркам тех лет — космос! Плюс рекорд прототипа на Нюрбургринге, 7 минут 46,36 секунд.

Aston Martin V8 Vantage/V8 Vantage Le Mans

Брутальную разновидность двухдверного Virage можно с оговорками и натяжкой назвать европейским маслкаром. Спору нет, отступлений от канонов множество, однако суть соответствует — классическая компоновка, задние ведущие колеса, свирепая V-образная «восьмерка» и даже нечто большее! Откинутая вперед крышка капота открывает поразительное зрелище: 32-клапанный агрегат объемом 5,3 литра и механические нагнетатели Eaton. Два! Каждый сдвинут к краям моторного отсека и перекачивает тонны воздуха в камеру сгорания.

© Aston Martin

© Aston Martin

Здоровый островной максимализм в цифрах выглядит так: 558 л.с. и 752 Нм. «Вам достаточно 299 км/ч и 0–97 км/ч за 4,6 секунды? Это официальные данные, хотя при тестировании, я полагаю, зафиксированы почти 320 км/ч. В свое время это — быстрейший дорожный Aston Martin за всю историю. Мне очень повезло ездить на заводском Vantage в 1998 году, самой быстрой машине, в которой я когда-либо был пассажиром, включая Dodge Viper», — делится впечатлениями о спецификации V550 автор фан-ресурса astonmartins.com.

© Aston Martin

© Aston Martin

© Aston Martin

© Aston Martin

В 1999-м фирма отметила 40-летие триумфа в Ле-Мане и окончание выпуска линейки безумным Le Mans. Скромный и символичный тираж в 40 штук наводит на мысль о беспокойстве Aston Martin за жизнь своих клиентов. Обуздать дикие 612 л.с. и 820 Нм без развитой вспомогательной электроники — задача нетривиальная! Для пущего контроля над стихией в форм-факторе купе предусматривались амортизаторы Koni и стабилизаторы поперечной устойчивости пожестче.

Lamborghini Diablo GT и SE30 Jota

В палитре знаменитого «Диабло» полно модификаций на любой вкус, в основном с 5,7-литровым V12 (от 492 л.с.). Особняком стоит SE30, приуроченный к 30-летнему юбилею Lamborghini. Таких суперкаров изначально всего 150, вдобавок на их платформе создан 603-сильный трековый SE30 Jota.

© Lamborghini

© Lamborghini

© Lamborghini

© Lamborghini

Чемпион по мощности среди Diablo имеет особый впускной и выпускной тракт, гоночные распредвалы, перепрошитый электронный управляющий блок, функциональные воздухозаборники, спидометр с магическими 400 км/ч.

© Lamborghini

© Lamborghini

© Lamborghini

© Lamborghini

Если говорить о сильнейшем дорожном Diablo, то это GT 1998 года. Редкий (80 экземпляров) и тоже готовый штамповать быстрые круги на треке. Кузов частично вылеплен из углепластика, передняя колея расширена, аэродинамическое оперение изменено, а шестилитровый двигатель взбодрен до 583 л.с. Внутри спартанская атмосфера и крепкие объятия кресел-ковшей. Полный привод упразднен ради снижения веса.

Bugatti EB110 GT и EB110 Super Sport

В конце 80-х историческая марка воскресла из небытия стараниями въедливого и придирчивого бизнесмена Романо Артиоли. Подумать только, он забраковал дизайн великого Марчелло Гандини и не сработался с Паоло Станцани, выходцем из Lamborghini и соратником по перезапуску «Бугатти»! Поворотным моментом стал приход в компанию конструктора Николы Матерацци, автора Ferrari 288 GTO Evoluzione и F40.

© Bugatti

© Bugatti

© Bugatti

© Bugatti

© Bugatti

Проект открыл новую главу в послужном списке Матерацци и представлял собой нечто доселе невиданное. В качестве «скелета» – карбоновое шасси взамен более хлипкого алюминиевого. Мотор — компактный и эстетичный 3,5-литровый V12 с индивидуальными дроссельными заслонками для каждого цилиндра, 60 клапанами и четырьмя (!) турбокомпрессорами. Плюс шестиступенчатая «механика» и полный привод. Совершенное оружие!

© Bugatti

© Bugatti

© Bugatti

© Bugatti

© Bugatti

© Bugatti

Испытатели журнала Auto, Motor und Sport выяснили, что 560-сильный EB110 GT набирает сотню за 3,6 секунды и вскоре упирается в 336 км/ч. Быстрее только облегченный на полтора центнера углепластиковый EB110 Super Sport мощностью 612 л.с. — едет «низкие» три секунды до 100 км/ч и выжимает свыше 350 км/ч.

Mercedes-Benz CLK GTR SuperSport

«Хорошо летать могут только красивые самолеты», — говаривал великий авиаконструктор Андрей Николаевич Туполев. И перед нами как раз невероятно красивый и эффективный «самолет». Он «взлетел» при активном участии AMG и дважды победил в FIA GT Championship.

© Mercedes-Benz

© Mercedes-Benz

© Mercedes-Benz

© Mercedes-Benz

© Mercedes-Benz

GTR прекрасен в наивной попытке имитировать заурядный CLK головной оптикой и фонарями. Понятное дело, между «тезками» бездонная непреодолимая пропасть. Интересно, что омологационный Straßenversion комбинирует, казалось бы, не сочетаемое. Силовая структура из углепластика и алюминия, изощренная аэродинамика, 6,9-литровый V12 (631 л.с.) в паре с шестиступенчатой «секвенталкой» с одной стороны. Шумоизоляция, кондиционер, ABS и акустическая система с другой.

© Mercedes-Benz

© Mercedes-Benz

© Mercedes-Benz

«CLK GTR — настоящее произведение искусства», — признавалось ему в любви американское издание Road & Track. SuperSport достоин еще более красочных эпитетов. Как насчет «абсолютный шедевр»? Монстр вооружен 7,3-литровым агрегатом (664 л.с. и 786 Нм) и ускоряется до 100 км/ч за 3,5 секунды, на три десятые быстрее стандартного «Мерседеса».

McLaren F1 LM

Не будем ходить вокруг да около: F1 едва ли не самый совершенный и быстрый дорожный автомобиль девяностых. Если бы термин «гиперкар» тогда существовал, гениальное творение инженера Гордона Маррэя соответствовало ему на все сто процентов.

© McLaren

© McLaren

© McLaren

© McLaren

McLaren одним из первых среди серийных разжился карбоновым монококом. Его анатомия также богата титаном, магнием, кевларом и даже золотом. Алюминиевый атмосферный V12 объемом 6,1 литра (627 л.с. и 650 Нм) с системой изменения фаз газораспределения и сухим картером разработан на основе двигателя BMW.

© McLaren

© McLaren

© McLaren

© McLaren

В очень малочисленной гамме — 68 экземпляров, с учетом гоночных и прототипов — нашлось место для пяти F1 LM в честь победы в «24 часах Ле-Мана» 1995 года и пяти F1 GTR, которые финишировали в той изнурительной гонке. Спартанскийсуперкар изо всех сил тяготеет к трековому прообразу. Отказ от шумоизоляции, аудиосистемы, граунд-эффекта и прочего оснащения позволил сбросить 76 кг, до 1062 кг. Мотор форсирован до 680 л.с. Огромное антикрыло приколотило «Макларен» к асфальту и снизило предельную скорость до по-прежнему нескромных 362 км/ч. Что касается динамики, то у парней из журнала Motor Trend получилось выйти из четырех секунд в спринте до 97 км/ч (60 миль/ч). А разгон до 161 км/ч (100 миль/ч) и торможение до полной остановки LM исполнил за рекордные 11,5 секунд.