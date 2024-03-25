Новый турбомотор RAM оказался таким же «прожорливым», как V8 Hemi

Американское агентства по охране окружающей среды (EPA) поделилось расчётными данными по расходу бензина для новых RAM 1500 с 3,0-литровым мотором Hurricane с турбонаддувом. Полноприводный пикап со стандартной колёсной базой будет расходовать 12,4 литра бензина на 100 километров пробега в смешанном цикле: показатель идентичен модификации с 5,7-литровым V8 Hemi!

© Motor.ru

Эксперты EPA пришли к выводу, что в городском цикле для тяжёлого пикапа предпочтительнее V8: старый «атмосферник» позволяет экономить 0,7 литра горючего на 100 километрах. На шоссе обратная ситуация: выигрыш от шестицилиндрового турбомотора — 0,9 литра на 100 километрах. Замеры справедливы для RAM 1500 с 426-сильным (636 Нм) двигателем Hurricane.

Топ-версия RHO в варианте форсировки на 547 сил и 706 Нм «прожорливее»: такой пикап сертифицирован с расходом бензина 13,8 литра на 100 километров в смешанном цикле. Впрочем, базовый восьмицилиндровый RAM 1500 не такой тяговитый, а инфернальный RAM TRX тратил ещё больше горючего. Американские журналисты сходятся во мнении, что переход на «турбошестёрку» не позволит экономить на бензине.

RAM предложит покупателям самозаряжаемый гибрид, но и его топливная эффективность под вопросом. Инженеры Stellantis не скрывают, что во главу угла ставилась не экономия горючего, а тяговые возможности, грузоподъёмность и способность быстро заряжать батарею.