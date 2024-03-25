Эксперт рассказал, как правильно выбрать китайские шины

На российском рынке в изобилии представлены шины китайского производства, однако потребители пока еще плохо знакомы с этой продукцией. Об этом сообщает radiosputnik.ru со ссылкой на главного редактора сетевого автомобильного издания Quto.ru Максима Ракитина. По его словам, чтобы правильно подобрать себе комплект китайских шин, потребуется время.

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«Нужно почитать про каждый из брендов, которые вас заинтересовали, ознакомиться с отзывами, может быть, пообщаться с продавцами, потому что у них всегда есть обратная связь от покупателей. Плюс, если у вас есть знакомый шиномонтажник, к которому вы ездите многие годы, можно обсудить эту тему с ним, потому что такие специалисты, как правило, шину «видят руками», что называется. Здесь важен глубокий анализ», — сказал Максим Ракитин.

Кроме того, Максим Ракитин заявил, что цены на китайские шины в этом сезоне вырастут на 7-8% относительно прошлого года. Это связано с сезонным подъемом цен и курсом валют.

До этого стало известно, что на китайском рынке начались продажи автомобиля Hongqi EH7. Особенностью автомобиля является решетка радиатора, напоминающая улыбку.

В базе автомобиль оснащен 344-сильным электромотором на задней оси, а запас хода равен 600 км. С таким же силовым агрегатом есть версия с более емкой аккумуляторной батареей, которая обеспечивает дальность хода в 690 км. Отдача двухмоторной версии достигает 618 л.с., а запас хода — 640 км.