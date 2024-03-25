Россияне оценили состояние дорог

Опубликованы результаты опроса, проведённого среди отечественных водителей. Выяснилось, что кардинальных перемен с качеством покрытия не случилось: по весне, по наблюдениям граждан, от дорог не осталось практически ничего.

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Собственное исследование провело издание «За рулём». В ходе опроса отечественных водителей попросили оценить качество дорог весной по пятибалльной шкале. Почти половина из более чем 3,5 тыс. человек выразила мнение, что дороги находятся в крайне плохом состоянии, и дала им всего один балл.

Общие результаты опроса выглядят следующим образом. Один балл российские дороги получили от 46% респондентов. 31% считают, что дороги находятся в удовлетворительном состоянии (три балла). На два балла оценили автодороги этой весной 14% респондентов, а четыре балла дали 6% опрошенных. Нашлись даже те, кто считает состояние российских автодорог идеальным: на пять баллов оценили их состояние 3% участников опроса.

Ранее, напомним, стало известно, что Госдума хочет ужесточить наказание за плохие дороги. Штрафы будут подняты вдвое.