Lada Vesta с вариатором: как едет новый флагман АвтоВАЗа

Летом прошлого года появилась Lada Vesta тольяттинской сборки. Но выбора из трансмиссий у россиян не было - только пятиступенчатая механика. И вот сейчас АвтоВАЗ наконец выводит на наш рынок двухпедальную версию своего флагмана. Да еще и в тандеме с двигателем 1,8 литра Evo (122 л.с.), который вылечили от главной проблемы - масложора. Как едет новинка - выясняла "Российская газета".

Что за вариатор ставят на Lada Vesta

Lada Vesta отчаянно бьется за покупателями с китайскими моделями на российском рынке. И в принципе получается неплохо. Судите сами - в прошлом году семейство попало в топ-4 самых продаваемых моделей - было реализовано более 41 тысячи экземпляров автовазовского флагмана. Но машине как воздух не хватало именно двухпедальной версии. Российская компания решила эту проблему установкой семиступенчатого вариатора.

Для испытания и валидации новой трансмиссии было задействовано 54 автомобиля, которые провели 300 тысяч км стендовых испытаний и 150 тысяч дорожных. И, кстати, такую же коробку ставят на Omoda S5 с атмосферным двигателем, поэтому проблем с надежностью быть не должно.

Главные особенности агрегата от "восточного партнера" - предельный крутящий момент 180 Нм, современный стальной ремень, высокоэффективный лопастной насос, независимое управление гидравлическим контуром, увеличенный объем трансмиссионного масла (7,2 литра) с низким температурным порогом (-40 С). В АвтоВАЗе рассказали, что замена масла в вариаторе нужна только при пробеге в 30 тысяч км. Затем об этом можно забыть.

Ну и двигатель пришлось адаптировать, чтобы подружить его с машиной - общее количество модернизированных компонентов составило 100 штук. При этом его изначально проектировали с расчетом на использование с автоматической коробкой: разработали оригинальный приводной диск, усилили блок цилиндров и кронштейн правой опоры, а также переписали софт контроллера. Основные характеристики силового агрегата следующие - это безвтычная шатунно-поршневая группа, новая конструкция штуцеров маслоотделителя системы вентиляции, топливная рамка с форсунками увеличенной производительности.

В итоге по сравнению с Vesta, на которую ставили мотор 1,6 HR16 в паре с вариатором Jatco, новый тандем выигрывает по многим параметрам. Например, прирост мощности и крутящего момента - более 9%. Выросла эластичность на 20% во всех диапазонах, что отразилось на динамике в городе и на трассе. Ну и самое главное - модель теперь гораздо быстрее разгоняется, чем машина с предыдущей связкой мотора и вариатора - 11,2 сек до "сотни" вместо 13 секунд. Плюс максимальная скорость теперь не 174, а 181 км/ч.

Как едет Vesta с новой коробкой и двигателем

Внутри Vesta никаких серьезных изменений не произошло, поэтому перейдем к впечатлениям от нового тандема.

Понятно, что "пушкой-гонкой" флагман АвтоВАЗа не стал - да и вряд ли кто-то мог предположить, что машина так кардинально изменится. В первую очередь обращаем внимание на плавность хода - "Веста" спокойно и уверенно трогается с места, без всяких задержек и дерганий набирает скорость. До 80 км/ч она разгоняется за 8 секунд, что вполне достаточно в городе. Что касается трассы, то по сравнению с мотором 1,6 литра - большой прогресс. Выезд на встречную полосу ради обгона уже не так напрягает, хотя, конечно, мне вот лично не хватило спорт-режима, который помогал бы еще больше раскручивать движок.

Есть определенные вопросы к поведению автомобиля на участках, где присутствует колейность. При высокой скорости приходится "ловить" машину. А вот на хорошем асфальте машина ведет себя как надо - уверенно держит прямую.

Вообще всеми своими повадками Vesta с вариатором показывает, что она подходит в первую очередь для комфортного и спокойного передвижения. Кому хочется погорячее - для этого у АвтоВАЗа есть придворное ателье Lada Sport, которое выпускает как раз машины для тех, кто практикует активную езду (есть Vesta Sportline).

Еще один момент - отсутствие ESP. Ее должны вернуть "Весте" в августе это года. А пока же приходится мириться с тем, что даже не очень большой склон, покрытый льдом, может стать преградой, которую с места взять с первой попытки не получится. Приходится откатываться назад и штурмовать сложный участник ходом.

Не очень понравилась шумоизоляция, хотя справедливости ради нужно отметить, что виной тому зимние шины. С летними покрышками Pirelli ситуация точно будет другой.

Во всем остальном - претензий нет. Плюсы флагмана АвтоВАЗа никуда не делись - у модели отличная подвеска, которая "съедает" ямы, кочки и прочие неровности. Неплохая эргономика в салоне, удобные кресла и довольно шуструю мультимедиа с "Алисой". Ну и большое жизненное пространство внутри, огромный багажник в универсале (по меркам класса). Кстати, компания обещает расширить и количество теплых опций, что можно только приветствовать.

Что в итоге

Седан с вариатором и новым двигателем стоит 1 588 900 рублей (доплата по сравнению с механикой 75 тысяч рублей). За эти деньги предлагают машину с парой подушек безопасности, креплениями Isofix, светодиодной оптикой, ABS, комбинированным салоном (ткань/экокожа), центральным замком, кондиционером, электростеклоподъемниками, электроприводом и подогревом боковых зеркал, аудиоподготовкой и 15-дюймовыми стальными дисками.

Vesta SW в аналогичном исполнении Comfort стоит 1 718 900 рублей. Кросс-седан Lada Vesta обойдется от 1 820 900 до 2 007 900 рублей, а Vesta SW Cross - от 1 940 900 до 2 127 900 рублей.

При этом стоит отметить, что Lada Vesta стала самым доступным автомобилей с АТ на нашем рынке. И ее выход сейчас даст возможность АвтоВАЗу навязать еще более сильную конкуренцию китайским моделям, которые заполонили наш рынок.

Сама российская компания среди соперников седана с вариатором называет BAIC U5 Plus (2 155 000 рублей), Changan Alsvin (1 750 000 рублей), Omoda S5 (2 250 000 рублей) и Geely Emgrand (2 170 000 рублей).

Главным преимуществом своего продукта в АвтоВАЗе назвали цену. Также седан выше своих соперников (1 496 мм), у него солидный клиренс в 178 мм, разгон до "сотни" занимает 11,3 сек, большой багажник в 480 литров. Кроме того, средний расход топлива у Vesta 7,3 литра на 100 км.

Еще из плюсов - светодиодные фары ближнего и дальнего света, регулировка руля по вылету и периодичность ТО в 15 тысяч км (тогда как у китайских соперников раз в 10 тысяч км).

При этом интересно, что универсал Vesta Cross SW должен конкурировать, как считают в российской компании, с китайскими кроссоверами, которые занимают лидирующие позиции в своем сегменте. Так, отечественной машине придется биться за клиентов с Geely Coolray (2 291 000 рублей), Chery Tiggo 4 Pro (2 220 000 рублей) и Haval Jolion (2 299 000 рублей).

Среди преимуществ Lada Vesta SW Cross называется цена - автомобиль обойдется в 1 940 900 рублей, что дешевле, чем представленные на рынке "китайцы".

Также у модели от АвтоВАЗа дорожный просвет в 203 мм, а объем багажника составляет 480 литров. Кроме того, у "Весты" есть светодиодные фары ближнего и дальнего света, а периодичностью ТО каждые 15 тысяч км - тогда как у большинства соперников он составляет каждые 10 тысяч км.

Сможет ли Lada Vesta с вариатором откусить кусок пирога у китайцев - узнаем уже в декабре. Но у нее все для этого есть.