Каким будет последний автомобиль Сupra с ДВС

Шпионам удалось сфотографировать во время дорожных испытаний прототип серийного кроссовера Terramar. Это знаковая модель для Сupra, так как после нее испанский автопроизводитель будет выпускать исключительно электрокары. В основу Terramar ляжет платформа MQB Evo, а ближайшим родственником новинки будет новый Volkswagen Tiguan — в гамму войдут как версии с ДВС, так и гибриды. При этом у Terramar будет более спортивный дизайн с фирменными чертами Сupra.

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Марка Сupra, отделившаяся от Seat в 2018 году, активно развивается: до конца десятилетия она намеревается запустить производство автомобилей на заводе в Мексике и выйти на рынок США. В ближайшей же перспективе — запуск нового кроссовера в Европе, причем он будет последним автомобилем «Купры», который оснастят двигателем внутреннего сгорания. Модель назовут Terramar.

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© Концепт Cupra Terramar

Платформой и агрегатами с Terramar поделится дебютировавший осенью прошлого года Tiguan: это будут турбомотор (вероятно, мощностью 265 лошадиных сил), «мягкий» гибрид с 48-вольтовым стартер-генератором и PHEV-установка с возможностью подзарядки, которая у Тигуана выдает 272 силы. На чистом электричестве плагин-гибрид сможет проехать до 100 километров.

Что же касается дизайна Terramar, то, по всей видимости, он будет повторять одноименный концепт-кар, представленный два года назад. У него будут оригинальные бамперы и оформление радиаторной решетки в стиле других моделей Cupra, а салон, который пока не рассекретили, с большой долей вероятности будет таким же, как у кросс-купе Tavascan.

После Terramar испанская марка будет выпускать исключительно электромобили. Среди них точно окажется Formentor следующего поколения (пока электрической версии у этой модели нет), а также более крупный вседорожник, который уже пообещали американцам.