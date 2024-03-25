Страховщики назвали регионы с самым высоким количеством аварий

Страховщики назвали регионы с самым высоким числом аварий по итогам прошлого года. Лидером по частоте страховых случаев по ОСАГО стала республика Дагестан, как и годом ранее.

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Частота страховых случаев в регионе составила 9,3%, то есть почти каждый десятый застрахованный по ОСАГО становится виновником дорожно-транспортных происшествий. На втором месте расположилась республика Ингушетия с частотой страховых случаев по ОСАГО 8%, а на третьем месте Чеченская республика - 7,4%. Об этом сообщил президент Российского союза автостраховщиков Евгений Уфимцев со ссылкой на данные союза. Он добавил, что средняя частота страховых случаев по ОСАГО в России составила 4,5%.

Четвертым по частоте страховых случаев по ОСАГО стал Приморский край - 6,9%, пятым Хабаровский край - 6%. Шестой стала Новосибирская область - 5,9%, а на седьмом месте Республика Саха с тем же показателем частоты страховых случаев по ОСАГО 5,9%, на восьмом и девятом месте Карачаево-Черкесская республика и Чувашская республика также с одинаковым показателем - 5,3%. Десятое место заняла Томская область с показателем 5,2%.

Самый крупный регион страны по количеству автовладельцев - Москва - остался на 13-м месте по частоте страховых случаев по ОСАГО с показателем, равным 5%.

Еще частоту страховых случаев по ОСАГО выше среднего по стране имеют Санкт-Петербург (5,1%), Татарстан (5,1%), Калининградская область (5%), Бурятия (5%), Ярославская область (4,9%). Далее идут Московская область (4,9%), Ульяновская область (4,9%), Севастополь (4,9%), республика Марий Эл (4,8%), Челябинская область (4,8%). А также Красноярский край (4,8%), Омская область (4,7%), Иркутская область (4,7%), Астраханская область (4,7%), Самарская область (4,6%) и Калмыкия (4,6%).

Самая низкая частота страховых случаев по ОСАГО зафиксирована в Чукотском автономном округе (0,9%), Пермском крае (3,3%) и республике Крым (3,3%).