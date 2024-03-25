Найден Chevy Nova с двигателем от Nissan Maxima из Ирана

После начала 1970-х годов некогда любимый Chevy Nova стал выглядеть намного хуже. Так было практически с любым американским автомобилем, выпущенным примерно после 1973 года: вот что происходит, когда нефтедобывающие страны мира собирают свои штаны в кучу и возятся с ценами на сок динозавров.

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Конечным результатом стал среднеразмерный Chevrolet, обладающий размерами и массой полноразмерного автомобиля. Это не тот автомобиль, от которого вы ожидаете получить опыт Tokyo Drift, как Mustang с двигателем RB26.

И всё же, этот седан Nova 1979 года выполнен в том же стиле, что и Ford Mustang из третьей части франшизы «Форсаж». Этот уникальный рестомод создан мастерской 8Garage в Иране — одной из всего нескольких мастерских в этом районе, имеющих какой-либо опыт работы со старыми американскими автомобилями.

Chevy Nova четвертого поколения выходил с завода с одним из пяти различных шести- или восьмицилиндровых двигателей, ни один из которых не был таким уж вдохновляющим: моторы были настолько задушены ограничительными нормами выбросов и архаичной технологией каталитических нейтрализаторов, что представляли собой всего лишь оболочку того, чем они были раньше.

Модель также производилась по лицензии на заводе «Парс Ходро» в Тегеране, Иран, вплоть до падения правительства шаха в конце 1970-х годов.

Что касается проекта от 8Garage, то место под капотом занял трехлитровый двигатель Nissan VQ30DE V6 от Nissan Maxima начала 2000-х годов, который в стоке выдаёт от 190 до 227 лошадиных сил в зависимости от рынка.

Вся эта мощность передается на пятиступенчатую механическую коробку передач W57 от Toyota , а затем на модифицированный задний ведущий мост. Стандартная подвеска теперь заменена пневмоподвеской Baller и дисковыми тормозами спереди и сзади.