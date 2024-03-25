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"За рулем" назвал самые привлекательные по цене и качеству кроссоверы

Журнал "За рулём" опубликовал подборку кроссоверов, которые, по его мнению, могут стать выгодной покупкой с точки зрения соотношения цены и качества. Относительно невысокий прайс обусловлен тем фактом, что данные модели "не раскручены" и не очень популярны у "перекупов".

Эксперт назвал самые привлекательные по цене и качеству кроссоверы
© Российская Газета

Mitsubishi Eclipse Cross, который оснащён богаче более раскрученного ASX и поставлялся с завода в Японии. За шестилетние авто в среднем просят от 1,6 млн рублей, больше половины предложений - с полным приводом. Пробег - менее 100 тысяч км. В связи с возрастом беспокоится о проблемах с техникой не стоит: у бензинового двигателя и вариатора ещё есть запас.

Ford EcoSport, который не только продавался в РФ официально, но даже и выпускался в Набережных Челнах. К покупке рекомендуются версии с фокусовским мотором 1.6 на 122 л.с. и "механикой", если нужен двухпедальный вариант, то классический "автомат" и атмосферник 2.0 литра мощностью 148 л.с. Цена - в среднем 1.2 млн рублей за шестилетний авто.

Renault Koleos с пробегом менее 100 тысяч км и возрастом около шести лет обойдётся в 2 млн рублей. Второе поколение кроссовера везли из Южной Кореи. Один из плюсов модели: подходят запчасти от Nissan (унификация с X-Trail), но стоят гораздо дешевле.

Чуть дороже обойдётся Toyota Venza, при том, что возраст будет уже под десять лет. Двигатель 1AR-FE 2.7 (185 л.с.) без наддува и проверенный "автомат" U760E не создают повода для беспокойства. Есть версии как с передним, так и с полным приводом.

Honda Crosstour поставлялся в РФ официально из США. Цена не сама демократичная: за десятилетнюю машину с пробегом 150-200 тысяч км просят 1,8-2,3 млн рублей, есть предложения с пробегом около ста тысяч - такие стоят примерно на 200 тысяч дороже. Цена обусловлена надёжностью агрегатов (ресурс мотора - не менее 350 тысяч км) и качеством сборки.

Основной недостаток перечисленных кроссоверов обусловлены их недолгим пребыванием на местном рынке, поэтому модели меньше изучены, к ним сложнее достать запчасти, но дефицит может коснуться в основном кузовных деталей.

Ранее "РГ" рассказала о японском внедорожнике, который можно купить на вторичном рынке по цене новой Lada Niva.

Автоэксперт
Honda Crosstour
Renault Koleos
Toyota Venza
Mitsubishi Eclipse Cross
Mitsubishi Eclipse
Ford EcoSport
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