В США продают Peterbilt, который был пейс-траком на гонках грузовиков

Грузовики Peterbilt в США чрезвычайно распространены. Даже модели 40-летней давности до сих пор легко найти. Несмотря на это, грузовик, оснащенный дневной кабиной, встречается крайне редко, а стоимость в данном случае значительно выше средней.

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Недавно компания TruckPaper, занимающаяся продажей подержанных грузовиков, выставила на торги любопытный Peterbilt 359 1982 года выпуска, который еще в 1980-х годах оснастили кабиной LivLab.

Эти кабины появились в США в 1979 году, как революция в транспортной сфере. Несмотря на компактность снаружи, в кабине было много удобств, которых даже сегодня нет у многих грузовиков.

За оригинальной кабиной грузовика располагался блок, оборудованный кухней, шкафами, встроенной микроволновой печью и небольшим обеденным столом с круглыми стульями, похожими на те, что можно найти в ресторанах.

Кроме того, за сиденьем водителя располагалась ванная комната с туалетом, раковиной, зеркалом и душем.

Кровать возвышалась над потолком и была достаточно большой, чтобы на ней можно было с комфортом спать вдвоём. Также был небольшой телевизор.

Этот Peterbilt 359 принадлежал только одному владельцу, Pocono International Raceway в Пенсильвании. Грузовик использовался в качестве официального грузовика безопасности (Pace Truck) в нескольких гонках 1980-х и 1990-х годов.

Под капотом установлен дизельный двигатель Cummins Big Cam III 400, мощностью 400 л.с., сочетающийся с 13-ступенчатой ​​несинхронизированной механической коробкой передач.

Поскольку он использовался исключительно на гоночных трассах, помимо небольшого пробега, этот грузовик обладает уникальной сохранностью.

Несмотря на все эти эксклюзивные характеристики, грузовик стоит недешево: его стоимость составляет 115 000 долларов США (~10,5 млн рублей), что примерно в два раза дороже, чем аналогичные грузовики, использовавшиеся для обычных грузоперевозок.