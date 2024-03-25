Эксперт спрогнозировала стоимость бензина в апреле

В апреле горючее на заправках станет стоить дороже. Доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г. В. Плеханова Татьяна Скрыль считает, что бензин АИ-92 поднимется в цене на 1,3% — почти до 52 рублей за один литр.

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О возможности подорожания бензина на российских заправках в апреле 2024 года сообщила «Газете.Ru» кандидат экономических наук, доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г. В. Плеханова Татьяна Скрыль.

По прогнозам специалиста, средняя цена бензина марки АИ-92 в следующем месяце поднимется на 1,3% по отношению к марту — до 51,67 руб. за литр. Дизельное топливо вырастет в цене на 0,6% - до 63,47 руб. за литр. На стоимость горючего повлияют начало сельскохозяйственного сезона и ремонты НПЗ. Скрыль напомнила, что ремонты НПЗ — это лишь временное ограничение предложения.

«Данный перекос предложения можно исправить дополнительными объёмами экспорта, который предназначался странам евразийского союза, ранее не попадавших под ограничения. Легче всего получится восполнить предложение дизельного топлива, так как его на экспорт уходило 37% в 2023 году», — считает Татьяна Скрыль.

Специалист напомнила, что более 50% в стоимости бензина и дизельного топлива приходится на всевозможные налоги, акцизы и сборы в бюджет.

Ранее потери выпуска бензина в РФ оценили в 5—6%. Возможен дефицит АИ-95.