Эксперт рассказал, чем опасны недокачанные шины

Несоблюдение необходимого уровня давления в шинах может привести к их преждевременному износу, а также стать причиной аварии. Об этом корреспонденту «Газеты.Ru» сообщил технический директор международной сети автосервисов Fit Service Никита Родионов.

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«Далеко не все специалисты автосервисов проверяют рекомендации автопроизводителей по давлению в шинах для конкретной модели авто. При этом, соблюдать эти рекомендации крайне важно. Если накачать недостаточно, то скорость износа резины возрастет, а риски непредвиденных ситуаций на дороге, в том числе ДТП, вырастут. Если перекачать, то быстрее стирается центральная часть колеса, это также влияет на управление, торможение, то есть на вашу безопасность, а также на долговечность резины», — сказал автоэксперт.

При этом, недокачанные шины опаснее перекачанных, так как представляют реальную угрозу для безопасности. Такое колесо может попросту разбортоваться на повороте.

По словам специалиста, таблицу с рекомендованными показателями можно найти в любой современной машине. «Шпаргалка» в виде наклейки находится в проеме двери, либо на лючке бензобака.