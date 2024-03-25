Citroen e-C3 в краш-тестах Global NCAP: полный провал и без гарантии улучшений

Электрический кросс-хэтчбек Citroen e-C3 индийской сборки, оснащённый двумя подушками безопасности, получил 0 звёзд за защиту взрослых по итогам краш-тестов Global NCAP, эксперты призывают корпорацию Stellantis улучшить безопасность своей бюджетной модели, но не факт, что их призы будут услышаны.

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Попавший на тесты Citroen e-C3 с заводским индексом CC21 — это глобальная модель на платформе Smart Car для развивающихся рынков, она производится с 2022 года в Индии и Бразилии. На платформе Smart Car также сделан новый европейский Citroen e-C3, но у него по сравнению с глобальным тёзкой гораздо более высокий базовый уровень оснащения системами безопасности. В краш-тестах Euro NCAP европейский Citroen e-C3 ещё не участвовал, а вот глобальный Citroen e-C3 индийский сборки провалил скромную программу испытаний Global NCAP, состоящую всего из трёх краш-тестов — одного фронтального и двух боковых, причём боковой удар о столб индийский Citroen e-C3 не проходил, так как не оснащён боковыми подушками безопасности.

В базовом оснащении индийский Citroen e-C3 имеет всего две фронтальные подушки безопасности. Боковые подушки и система стабилизации ESC не предусмотрены даже в виде опции, равно как преднатяжители ремней и крепления Isofix для детских кресел. Пассажирская подушка безопасности неотключаемая, то есть на переднее сиденье детское кресло установить нельзя.

Фронтальный удар на скорости 64 км/ч о деформируемый барьер, установленный с 40-процентным перекрытием стороны водителя, выявил высокий коричневый уровень нагрузок на грудной клетке и ступнях манекена-водителя, означающий риск получения тяжёлых травм. На грудной клетке манекена-пассажира зафиксирован критический красный уровень нагрузок, означающий высокий риск летального исхода при ДТП. Манекены, имитировавшие детей в детских креслах, привязанных взрослыми ремнями, во время фронтального удара болтались по салону и получили множественные ушибы и травмы.

С боковым ударом на скорости 50 км/ч о деформируемый барьер индийский Citroen e-C3 справился относительно хорошо: пограничный оранжевый уровень нагрузок зафиксирован лишь на голове манекена, остальные части тела находятся в безопасности. Итоговая оценка — 0 звёзд за защиту взрослых и 1 звезда за защиту детей.

Citroen e-C3 стал одним из последних индийских автомобилей, прошедших программу Global NCAP, новых не будет, так как в этом году в Индии с подачи местных властей заработала собственная программа BNCAP (Bharat New Car Assessment Program): она использует слегка обновлённый протокол Global NCAP с теми же тремя краш-тестами и призвана побудить производителей, работающих на индийском рынке, повышать уровень безопасности своих машин.

Ранее предполагалось, что с октября 2023 года в Индии станут обязательными шесть подушек безопасности для всех новых автомобилей, но это нововведение встретило жёсткое сопротивление со стороны автопроизводителей. Программа BNCAP в свою очередь является добровольной, так что можно и дальше гнать дешёвые легковушки с двумя подушками, но чтобы получить высокий рейтинг BNCAP нужны минимум шесть подушек и другое базовое оборудование, в том числе система ESC и крепления Isofix. По протоколу BNCAP уже прогнали обновлённый кроссовер Tata Harrier/Safari, он благополучно заработал 5 звёзд.

Будет ли Stellantis дорабатывать свой индийский Citroen e-C3 под протокол BNCAP, пока неизвестно. Доля марки Citroen на индийском рынке на данный момент составляет всего 0,2%, кросс-хэтчбек Citroen e-C3 в прошлом году здесь разошёлся тиражом всего 2360 экземпляров — слишком маленькие объёмы, чтобы тратиться на модернизацию, тем более, что после неё электромобиль заметно подорожает.