Как выбрать автомобиль: советы экспертов 1914 года

К началу XX века автомобили постепенно перестали быть редкостью и эксклюзивом на российских дорогах, однако многие граждане страны, которые желали купить личное транспортное средство, не знали, как его выбрать и на что обращать внимание. При этом интернета и других массовых источников информации в то время не существовало. На помощь им пришёл Николай Кузнецов, который подробно изучил особенности транспортных средств и написал целую книгу с советами по выбору. Благодаря сотрудничеству с Национальной электронной библиотекой (НЭБ) редакция Quto.ru также внимательно ознакомилась с ними.

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«Для большинства покупателей приобретение автомобиля представляется всегда довольно затруднительным делом. Такая покупка требует затраты довольно значительной суммы. Кроме того, автомобили покупаются обыкновенно для службы в течение довольно значительного срока — на несколько лет, а потому, естественно, приобретение автомобиля всегда сопряжено, по крайней мере, для большинства покупателей, с большими хлопотами», — пишет автор.

Кузнецов отмечает, что удачное решение вопроса о покупке транспорта «усложняется ещё тем разнообразием машин и фирм, которые в настоящее время наводняют автомобильный рынок».

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Нередко затруднения вызывает выбор кароссери, так как многие производители занимаются исключительно постройкой шасси. С другой стороны, многие покупатели как раз предпочитают созданный с учётом всех их предпочтений кузов.

Также эксперт отмечает, что многие неопытные автомобилисты не знают, какие опции и аксессуары им нужны, так что нередко «перегружают» свой автомобиль лишним оборудованием.

Таким образом, будущий автомобилист уже на первых шагах своего пути встречается с массой затруднений, разрешить которые ему очень не легко. Те из них, которые имеют более опытных товарищей или знакомых, могут получить от них добрый совет, но весьма часто такого драгоценного содействия ждать неоткуда, приходится делать покупку на авось, тратить деньги и не получать после этой траты того удовлетворения, на которое покупатель вправе рассчитывать.

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Писатель также отмечает, что даже те из водителей, кто имеет не самый большой опыт, могут неверно определить наиболее подходящие для себя технические характеристики. Чаще всего ошибки возникают при неверном определении соотношения веса и мощности. Например, если начинающий автомобилист при расчётах не учитывает, что с ним будет ездить пассажир.

Впрочем, если купить четырёхместную технику и первое время ездить исключительно с женой, проблем нет и выбор кажется удачным.

«Новый автомобилист понемножку практикуется, район его выездов не велик и машина его вполне удовлетворяет. Затем дело понемножку меняется. Весть о приобретении автомобиля распространяется среди знакомых и добрых друзей, наш автомобилист уже известен как „опытный турист“. Всё чаще и чаще обращаются к нему с просьбой „покатать“, район выездов понемножку увеличивается, число пассажиров автомобиля также», — пояснил автор.

Так как неудобно заставлять своих спутников терпеть капризы погоды, владелец вынужден сначала поставить верх, если его не было. Затем (как правило, на этом настаивают дамы) ставить дополнительные сиденья, чтобы захватить случайных попутчиков.

Наконец, в один прекрасный день вшестером, а то и более, собираются уже сделать маленькое путешествие с ночевкой в пункт назначения. Тут приходится с собой брать уже и багаж, конечно в соответствующем размере. Автомобиль, который до сих пор служил прекрасно, как будто начинает идти хуже.

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Эксперт уточняет, что в этом случае при малейшем подъёме приходится включать третью, а то и вовсе вторую передачу, а на шины начинают «с трогательным единодушием» лопаться. Если же автомобиль не самого высокого качества, то при перегрузе рессоры начинают прогибаться, а шасси стучит об оси, которые деформируются.

В этом случае водитель уже не столь доволен своим приобретением и начинает бранить производителя, автомобилизм в целом и, совершенно разочарованный, отказывается от этого вида транспорта.

Примерно та же ситуация со скоростью. Многие автомобилисты считают, что им будет вполне достаточно 50 км/ч и берут машину с «максималкой» 65 км/ч. Однако к 50 км/ч они привыкают достаточно быстро и начинают «лихачить» и ездить на пределе оборотов двигателя. В итоге мотор не выдерживает нагрузки и выходит из строя.

Таким образом, в первую очередь Кузнецов рекомендует будущим водителям понять для себя, хотя бы в общих чертах, цель, для которой транспортное средство покупается.

Помимо этого, важно определить нужное количество посадочных мест. Если их нужно не более четырёх, то нужно решить, какому типу машин отдать предпочтение: обычному или лёгкой «колясочке-вуатюретке».

Полностью ознакомиться с книгой «Какую машину мне купить?» от 1914 года вы можете на сайте Национальной электронной библиотеки.

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Когда основные вопросы решены, следует задуматься, какой класс машины более подходит покупателю, планирует ли он (хотя бы теоретически) перевозить много пассажиров и большое количество багажа, а также об объёме и мощности двигателя. Не лишним будет также изучить доступные на рынке аксессуары, узнать их точное назначение — это поможет понять, что из дополнительного оборудования может быть востребовано, а что — будет лежать бесполезным грузом.