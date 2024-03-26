Автоэксперт назвал риски использования некачественного масла

Многие автомобилисты, решив сэкономить, покупают дешевые моторные масла. Бывает так, что они приобретают контрафакт - некоторые продавцы намеренно подделывают упаковку и маркировку, чтобы их товар выглядел как продукция известных брендов. Либо выбирают некачественный продукт, что может привести к серьезным последствиям для автомобиля.

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Как рассказал "Известиям" директор по сервису Sinomach Automobile Евгений Дижечко, привлекательная низкая стоимость масла может вылиться в дорогостоящие проблемы. Недобросовестные производители и дистрибьюторы экономят на производственных стандартах и используют низкокачественные компоненты. По словам Дижечко, поддельное масло не может выдерживать эксплуатационные нагрузки.

- Со временем оно теряет свои смазывающие и защитные свойства. Это приводит к ускоренному износу шатунно-поршневой группы, постели распредвалов. Продукты износа забивают масляные каналы, образуется шлак, нагар и так далее, - пояснил специалист.

Поддельное масло может привести к повышению риска поломок и выхода из строя важных узлов и даже отказу двигателя. А это потребует значительных затрат на ремонт. Кроме того, автомобилист может столкнуться с повышенным расходом топлива и снижением общей производительности машины.

Как распознать некачественное моторное масло? Главные признаки - несоответствие вязкости масла, которая указана на этикетке, наличие посторонних примесей, изменение цвета. Также стоит обратить внимание на отсутствие соответствующих сертификатов качества, опечатки и ошибки на упаковке. И, конечно, слишком низкую цену товара

Моторные масла стоит приобретать только в официальных магазинах, на фирменных АЗС и у официальных дистрибьюторов нефтегазовых компаний. Продукт должен соответствовать техническим требованиям автомобиля.

Ранее автоэксперт Павел Константинов рассказал "Российской газете", где сейчас не стоит покупать моторное масло.