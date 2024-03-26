Названы 4 автомобиля Toyota, которые не так уж и надежны

Toyota за все время существования заработала высокую репутацию. По мнению многих экспертов, компания выпускает исключительно надежные автомобили, однако даже у идеального производителя бывают промахи.

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Группа экспертов провела анализ автомобилей Toyota и выявила четыре модели с наихудшими показателями. Среди них модели Camry, RAV4, Corolla и Prius разных годов выпуска. Если Вы рассматриваете подержанную Toyota, то будет полезно узнать какие именно проблемы у той или иной модели.

Camry впервые был выпущен еще в 1980 году, а продано их в общей сложности уже более 21 миллиона единиц. Больше всего проблем было выявлено у моделей 2007-2009 годов и связаны они в основном с чрезмерным расходом масла после 150 тысяч км пробега. По словам экспертов, устранение данной проблемы может обойтись в 150-200 тысяч рублей. Самое популярное решение вопроса – это замена поршня и поршневых колец.

Toyota RAV4 безусловно является одним из самых популярных кроссоверов в мире. Впервые этот автомобиль был представлен в 1994 году и за 30 лет существования получил немало жалоб. Одной из них является все тот же перерасход масла в версиях 2007 и 2008 года выпуска. Однако одной из серьезных проблем являются вибрации и крены у RAV4 2019 года. Хоть и выявлено таких проблем было меньше, по мнению экспертов, их устранение обойдётся недешево.

Toyota Corolla вышел в свет в 1966 году и к 1997 стал самым продаваемым автомобилем в истории. Машина так же набрала немало негативных отзывов. В первую очередь эксперты выявили вышеописанную проблему с поглощением масла после 150 тысяч км пробега у моделей 2002 и 2009 годов выпуска. Так же они обратили внимание на возможный отказ трансмиссии, который чаще всего встречался у моделей 2003 года.

Toyota Prius относительно молодая модель, она появилась лишь в 2001 году. За небольшой срок у этого компактного лифтбэка тоже было выявлено немало проблем. По словам экспертов, у моделей 2010 и 2011 годов так же был выявлен перерасход масла после 150 тысяч км. Однако многим так и не удалось понять в чем причина, поскольку все известные попытки ремонта двигателя ни к чему не привели. Решением проблемы стала только полная замена двигателя. Еще одна выявленная проблема – это хрупкое лобовое стекло у моделей 2016 года.

При выборе подержанного авто от Toyota эксперты рекомендуют обратить особое внимание на промахи бренда.