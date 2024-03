Manhart CRE 700: четыре цилиндра со звуком V8 плюс дополнительная мощность

Германское тюнинг-ателье Manhart Performance из Вупперталя доработало plug-in гибридный спортседан Mercedes-AMG C 63 S E Performance и постаралось избавить его от одного из главных недостатков — неубедительного звука выхлопа.

Cпортседан Mercedes-AMG C 63 S E Performance относится к поколению W206, то есть к последней на данный момент «цешке», он справил мировую премьеру в сентябре 2022 года и удивил поклонников Mercedes-Benz девальвацией индекса. В прошлом поколении Mercedes-AMG C 63 S имел 4,0-литровый 510-сильный битурбомотор V8 (заводской индекс M177) с соответствующим басовитым рыком, тогда как plug-in гибридная силовая установка нового Mercedes-AMG C 63 S E Performance построена вокруг 2,0-литровой рядной «четвёрки» М139, оснащённой комбинированным наддувом (крыльчатка связана с электромотором, который компенсирует естественную турбояму) и дополненной стартер-генератором. Задние колёса в Mercedes-AMG C 63 S E Performance может вращать как ДВС, так и отдельный электромотор, объединённый в один блок с двухступенчатым редуктором и задним межколёсным дифференциалом.

Максимальная совокупная отдача силовой установки Mercedes-AMG C 63 S E Performance — 680 л.с. и 1020 Нм. Казалось бы, это очень много, но максимальная отдача доступна только с заряженной буферной батареей ёмкостью 6,1 кВт·ч. Вдобавок гибридная надстройка и стандартная для нового спортседана система полного привода привели к тому, что топовая «цешка» со сменой поколений потяжелела почти на четыре центнера: снаряженная масса — 2165 кг! Запас хода на электротяге — всего 13 км. Звук у двигателя М139 в целом неплохой, но лишь по меркам хот-хэтча, для среднеразмерного седана в топовом оснащении ему не хватает солидности. В общем, получилось сложно, дорого, тяжело и неубедительно по звуку.

Специалисты ателье Manhart Performance при всём желании не могут существенно облегчить Mercedes-AMG C 63 S E Performance, но вот с выхлопом они поработали хорошо: новый выпускной коллектор даёт более глубокий и насыщенный звук, похожий на звук выхлопа V8. Двигатель М139 вдобавок получил новый блок управления MHtronik, который позволил увеличить максимальную совокупную отдачу силовой установки до 725 л.с. и 1120 Нм. Как прибавка сказалась на динамике, тюнер не сообщает, стоковый Mercedes-AMG C 63 S E Performance набирает первую «сотню» за 3,4 с, максимальная скорость — 280 км/ч.

В результате прокачки Manhart спортседан получил вдобавок заниженную подвеску с пружинами H&R и новые ажурные колёса, обутые в низкопрофильные шины размерности 265/35 ZR 20 спереди и 275/35 ZR 20 сзади. Тормоза тюнер оставил стоковые, но по желанию заказчика можно поставить более мощные, в том числе карбон-керамические. Дополняют облик декоративные наклейки и красные полоски от Manhart по всему кузову, в том числе на зеркалах. Салон — стоковый, но опять-таки, если клиент захочет, его можно перешить и декорировать дополнительным вставками из карбона.

Цена Manhart CRE 700 не объявлена, а стоковый Mercedes-AMG C 63 S E Performance на данный момент стоит в Германии от 115 175 евро.