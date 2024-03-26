Названы 5 электромобилей из Китая, которые покорили мир

Ни в одной стране мира не производят столько EV (электромобили), как в Китае. В последние годы этот сегмент в КНР постоянно развивается, а ведущие местные производители завоёвывают не только локальный рынок, но и другие страны, сейчас автомобильная продукция Поднебесной продаётся в 200 странах мира. По итогам 2023 года Китай занял первое место в мире по экспорту автомобилей, отправив за рубеж более 5 млн автомобилей, почти 2 млн из них были электрокарами и гибридами. На КНР приходится 60% всех мировых продаж EV. В этой подборке — самые интересные электрические модели из Китая.

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Aion Hyper SSR

Электрический спорткар появился в Китае осенью 2023 года. Hyper SSR оснащён системой полного привода, его суммарная мощность составляет 1 224 л.с. и 1 230 Нм. Время разгона до сотни у топовой версии занимает 1,9 секунды. Для сравнения: самый быстрый электромобиль в мире, Rimac Nevera, достигает «сотни» за 1,8 секунды! Максимальная скорость ограничена на отметке 250 км/ч. Троичная NMC-батарея ёмкостью 74,69 кВт/ч позволяет проехать до 506 км на одном заряде по циклу CLTC.

Изначально Hyper был одной из моделей бренда Aion от производителя GAC. Позже Hyper превратился в отдельный бренд. Пока что модельный ряд Hyper включает в себя только две модели — GT и SSR. Название SSR означает «Супер, Спорт, Гонка». Автомобиль представляет из себя двухдверное электрическое купе с обтекаемым дизайном и распашными дверями. Спереди у него L-образные фары и спортивный бампер с большими воздухозаборниками. Сзади — два тонких задних фонаря и активный спойлер. Ради снижения веса внешние элементы кузова выполнены из углеродного волокна.

Внутри Hyper SSR оснащён двумя сиденьями с подогревом и вентиляцией. На центральной консоли расположен большой 14,6-дюймовый сенсорный экран. В распоряжении водителя также небольшой руль с 8,88-дюймовым ЖК-дисплеем, за которым находится панель приборов. Одна из особенностей интерьера SSR — огромное количество кожи в отделке. Похоже, что инженеры Hyper снизили снаряжённую массу автомобиля за счёт элементов из углеродного волокна только для того, чтобы добавить внутрь как можно больше кожи.

Стоимость составляет от 1 286 000 юаней (176 400 долларов). Автомобиль в топовой комплектации Ultimate Track Version продаётся за 1 686 000 юаней (231 200 долларов).

© BYD

YangWang U9

Полностью электрический суперкар построен на платформе e4 и оснащён системой подвески Disus X от BYD, которая позволяет ему ездить на трёх колёсах, прыгать и даже танцевать. Четыре электромотора обладают мощностью 1 287 л.с. и 1 680 Нм крутящего момента. U9, что расшифровывается как Ultimate 9. Полноприводный суперкар может разогнаться до ста за 2,36 секунды. Время разгона до 400 метров (четверть мили) составляет 9,78 секунды. Электромотор может вращаться со скоростью 21 тыс. оборотов в минуту. Официальная максимальная скорость YangWang U9 составляет 309,19 км/ч. Он был протестирован на знаменитой международной трассе в Шанхае и показал официальное время прохождения круга 2:17:65. Для сравнения: Porsche Panamera Turbo проходит ту же трассу за 2:27:727, а BMW M5 F90 за 2 минуты:22:828.

Интересно, что в отличие от других высокопроизводительных автомобилей, U9 использует не NCM-батарею, а использует литий-железо-фосфатный (LFP) аккумуляторный блок Blade от BYD ёмкостью 80 кВт/ч. Запас хода составляет 465 км (CLTC).

В салоне установлены три ЖК-экрана: два одинаковых по 10,25 дюйма расположены перед водителем и передним пассажиром, а один более крупный вертикальный экран диагональю 12,3 дюйма располагается посередине в качестве центрального экрана управления.

Стоимость YangWang U9 составляет 1,68 млн юаней (236 000 долларов). Автомобиль доступен в единственной комплектации.

© BYD

BYD YangWang U8

YangWang U8 был запущен в серийное производство в сентябре 2023 года. Полноприводный электромобиль оснащён четырьмя электромоторами с суммарной отдачей 1 180 л.с. и 1 280 Нм пикового крутящего момента и 2,0-литровым турбированным ДВС-генератором, который заряжает батарею или питает электромоторы. Батарея LFP Blade ёмкостью 49,05 кВт/ч обеспечивает запас хода 180 км. С полной батареей и 75-литровым баком автомобиль может проехать 1000 км. Максимальная скорость ограничена 200 км/ч, а разгон до ста занимает 3,6 секунды.

Хардкорный внедорожник суббренда BYD попал в заголовки СМИ благодаря своей способности превращаться в яхту. В воде он автоматически закрывает окна, открывает люк, блокирует проникновение воды к двигателю и благодаря движению колёс, может идти по воде даже без соприкосновения с дном на скорости 3 км/ч. Ещё одна особенность — возможность продолжать движение на скорости до 120 км/ч, если одно из колёс окажется спущенным. Кроме того, он оборудован «танковым разворотом» и может разворачиваться на 360 градусов на одном месте. Автомобиль создан на платформе e4 и оснащён гидравлической системой управления кузовом Disus-P, которая позволяет автомобилю подниматься и опускаться на 150 мм.

Стоимость стартует с отметки 1,089 млн юаней (150 тыс. долларов).

© Zeekr

Zeekr 001

Zeekr — молодой китайский бренд, входящий в группу Geely. Он был запущен в 2021 году, модель 001 стала первенцем бренда. Сейчас модельная линейка включает в себя лифтбэк 001, кроссовер X, минивэн 009 и седан 007.

Эта модель уже полюбилась россиянам — несмотря на то, что электромобиль официально не поставляется в РФ, в 2023 году Zeekr 001 стал самым популярным новым EV. В Китае модель недавно обновилась и получила множество улучшений по сравнению с предшественником. Главное из которых — новая батарея с запасом хода до 700 км. Новый Zeekr 001 использует 800-вольтовую архитектуру, благодаря которой он поддерживает зарядку V2V с пиковой мощностью 60 кВт. Это означает, что Zeekr 001 может зарядить другой EV с мощностью средней зарядной станции постоянного тока.

Заднеприводный Zeekr 001 оснащён 416-сильным электромотором с постоянными магнитами на задней оси. Полноприводная версия получила ещё один мотор спереди мощностью 362 л.с. Zeekr 001 способен разогнаться до 100 км/ч за 3,3 секунды.

Новая версия получила более агрессивные бамперы, датчик LiDAR на крыше и новый задний спойлер. Также появился новый цвет кузова под названием Olive Green и новые варианты цветовых сочетаний интерьера. Внутри новый Zeekr 001 получил новую панель приборов и рулевое колесо, аналогичное Zeekr 001 FR. Кроме того, Zeekr улучшил качество текстур, используемых в отделке. Среди других обновлений — функция вибрации сидений, 15,6-дюймовый экран, который может поворачиваться влево и вправо, 35,5-дюймовый дисплей дополненной реальности и чип Snapdragon 8295. Лифтбек оснащён 28 динамиками Yamaha мощностью 3000 Вт вместо восьми, которые были у предшественника. В каждый подголовник (кроме центрального заднего сиденья) встроено по два динамика. Более того, эта акустическая система входит в стандартную комплектацию. Ещё одна особенность Zeekr 001 — меняющая цвет панорамная крыша с десятью независимыми сегментами.

Стоимость автомобиля в Китае начинается от 269 тыс. юаней (37 500 долларов). Топовая полноприводная версия YOU продаётся за 329 тыс. юаней (45,8 тыс. долларов).

© Ora

Ora 03

Бренд Ora принадлежит производителю Great Wall Motors. В Китае эта же модель известна под именем Haomao, что переводится «хороший кот». В Европе эта модель продаётся под названием Funky Cat. В России электромобиль продаётся под цифровым индексом 03. Это довольно простой городской EV-автомобиль с мощностью 143 л.с. и пиковым крутящим моментом 210 Нм. Он предлагается с двумя блоками батарей на выбор, запас хода составляет от 400 до 500 км в версии GT.

Этот электромобиль не обладает такими же впечатляющими характеристиками, как другие модели в этом списке, но его забавный, ретростиль привлекает к себе внимание. Дизайн сочетает в себе элементы Porsche Panamera, Mini Cooper, Fiat 500 и Nissan Leaf. Внешним видом электромобиля занимался экс-дизайнер Porsche Эмануэль Дерта. Благодаря симпатичному дизайну, относительно невысокой цене и хорошему набору удобств, Good Cat стал весьма популярным.

Салон отделан мягкими кожаными материалами, есть разъёмы Type-C, беспроводная зарядка. Оформление салона продолжает ретростилистику. Даже управление климат-контролем сделано в виде тумблеров. Самые заметные современные элементы здесь — это 10,2-дюймовые экраны панели приборов и медиасистемы.

Электрокар Ora 03 получил максимальный балл от организации Green NCAP. Эта независимая организация оценивает автомобили по степени экологичности и энергоэффективности. Китайский ретрохэтч прошёл испытания со средним баллом 97%, набрав пять «зелёных» звёзд Green NCAP. Кроме того, в двух категориях — «Малый семейный автомобиль» и «Полностью электрический автомобиль» — эта пятидверка признана лучшей из серийных электромобилей.

Цена в Китае начинается от 107 800 юаней (15 600 долларов). Топовая версия Exclusive продаётся за 143 800 юаней (20 900 долларов).