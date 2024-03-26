Дизайн BMW Vision Neue Klasse вдохновлен E30 3-й серии

Дизайн BMW Neue Klasse — это дань наследию бренда, оригинальному автомобилю Neue Klasse. Есть предположения, что пропорции и дизайн E30 3 Series вдохновили грядущий Neue Klasse 3 Series. По словам главы подразделения BMW Design Кая Лангера, его команда хотела вернуть спортивный дух заветного седана E30 3 Series с коробкой передач 2.5. Команде было поручено обратиться к прошлому, чтобы проиллюстрировать будущее.

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Так, на концепте BMW Vision Neue Klasse (седан) мастера установили линию пояса концепт-кара Vision Neue Klasse на уровне подоконника E30, второго поколения 3 Series, выпускавшегося с 1982 по 1994 год. Лангер поделился этой деталью с Motor1 во время пресс-мероприятия BMW в Португалии, подчеркнув:

"Это была моя инструкция по дизайну. Я настаивал на том, что поясная линия автомобиля должна совпадать с линией E30".

Такое решение придает Vision Neue Klasse дух наследия без сильного перекоса в ретро-эстетику. Лангер уточнил:

«Увеличенная площадь крыши и почти прозрачные стекла максимально подчеркивают философию дизайна автомобиля».

Подобный выбор стиля можно увидеть и в Vision X, который относится больше к ретро-стилю. Футуристический электрический кроссовер мастерски сочетает ретро-стиль с цифровыми элементами, благодаря которым он выглядит свежо и технологично.

Руководитель дизайн-проекта Домагок Дукек сообщил, что еще одним источником вдохновения для создания Vision Neue Klasse послужила модель E21 3 Series. Это проявляется в таких чертах, как: наклон передней части автомобиля, короткие свесы, длинный капот, а также угловатая форма задней части.

Ретро-дизайн не теряет своей актуальности уже много лет, а с появлением Rivian R3 он стал еще более актуальным. Но, как и раньше, возникает вопрос: является ли ретро-дизайн вне времени? Или это просто причуда, чтобы привлечь внимание энтузиастов старой школы? Во многом дизайн BMW восхваляет свое наследие с "новым" Neue Klasse, но в то же время клиентская база обширна и разнообразна, как никогда раньше. Поэтому необходимо привлечь внимание каждого.