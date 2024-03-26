В начале марта стало известно о резком снижении цен на модели бренда "Москвич". Так, купить седан или кроссовер от отечественной марки можно со скидкой почти от полумиллиона до 712 тысяч рублей. Как рассказал "Российской газете" директор направления "Автомобили" в "Авито Авто" Вадим Иванов, спрос на новые "Москвичи 3" вырос более чем на 200%.

© Российская Газета

"За первую неделю после информации о снижении цен больше всего вырос спрос на модель "3". Причем это касается как новых машин, так и авто с пробегом. В период с 11 по 20 марта 2024 года спрос на новые "Москвичи 3" вырос более чем на 200% по сравнению с предыдущей декадой. Изменение спроса на другие две модели - "6" и электрокар "3е" - также наблюдается (прирост составил 24% и 100% соответственно). Однако для последних двух речь идет о небольших в сравнении с моделью 3 количествах в штуках: в общем объеме спроса доля этих моделей значительно меньше, чем бестселлера "Москвич 3". Что касается "Москвичей" с пробегом, то здесь тоже лидирует модель "3". Рост спроса период к периоду составил 123%. Суммарно спрос на автомобили "Москвич" во второй декаде марта по сравнению с первой декадой этого же месяца вырос на 7,8%" - комментирует Иванов.

В марте самый простой кроссовер "Москвич 3" можно купить за 1 590 000 рублей (минус 630-712 тысяч рублей). А лифтбек "Москвич 6" подешевел на 490 тысяч рублей - до 2 136 000 рублей. При этом электромобиль "Москвич 3е" по-прежнему стоит 3 950 000 рублей.

Ранее "РГ" сообщала, что на заводе "Москвич" заметили новый кроссовер, который запустят в 2024 году.