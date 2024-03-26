Канал поставок машин из Белоруссии оказался под угрозой

Такого мнения придерживается директор автокомпании Frank Auto Ирина Франк. Ввозить белорусские машины в Россию может стать невыгодно. Система обмена данными между странами положит конец такому ввозу.

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О возможности закрытия канала поставок автомобилей в Россию через Белоруссию сообщил портал naavtotrasse.ru со ссылкой на комментарий управляющего директора автомобильной компании Frank Auto Ирины Франк.

Специалист напомнила, что многие соотечественники прежде ввозили машины в Россию с территории Белоруссии, поскольку это было удобно и выгодно.

«В соседней стране действует указ, согласно которому льготные категории граждан могут получить скидку в 50% на таможенные пошлины при ввозе в страну автомобиля для личного пользования», — напомнила Франк.

Однако практика показала, что данной возможностью активно пользовались «серые» дилеры и перекупы.

«Чтобы такого больше не происходило, власти Беларуси решили прикрыть эту схему. Уже сейчас таможенные органы двух стран тестирует систему обмена данными по ввезённым машинам», — конкретизировала эксперт.

Новая схема позволит сверять размер уплаченных пошлин после постановки автомобиля на учёт в ГИБДД. При несовпадении сведений нового собственника транспортного средства обяжут доплатить разницу от льготной ставки до полной. Разница между ставками может достигать 2 700 евро. Выплата такой суммы нивелирует всю выгоду.

«Вероятно, что после начала работы новой системы обмена данными белорусский канал поставок авто в Россию станет невыгодным, и им попросту перестанут пользоваться», — резюмировала Ирина Франк.

Ранее дилеры объяснили, что будет с ценами на автомобили. Продавцы начали получать машины 2024 года выпуска.