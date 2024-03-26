Траты россиян на покупку подержанных машин выросли в феврале

Оказалось, что сумма больше, чем за аналогичный период прошлого года, на 19% и на 22% - чем за январь 2024 года. Всего за последний месяц зимы подержанных машин было куплено на 454,3 млрд рублей.

Статистика «Открытие авто» и агентства «Автостат» оказалась в распоряжении агентства ТАСС. По данным источника, траты россиян на покупку подержанных машин в феврале превысили показатель января 2024 года на 22% (371,9 млрд рублей), а февраля 2023 года — на 19% (382,3 млрд рублей).

На транспорт в возрасте до пяти лет траты напротив снизились: в феврале на такую технику ушло 116,6 млрд рублей — 25,7% от общей суммы. Для сравнения, в феврале 2023 года на данную категорию в финансовом выражении приходилось 32,6%. За год показатель сократился с одной трети до одной четверти.

Траты на старые машины (от 10 лет) выросли с 35,2% (февраль 2023 года) до 41,2% (февраль 2024 года). На такие автомобили потрачено 187 млрд рублей. Ещё 150,7 млрд рублей пришлись на машины в возрасте от пяти до девяти лет включительно. Доля такой техники выросла с 32,2% до 33,2%.

Подержанные машины европейских и японских марок сохранили лидерство: на «европейцев» в феврале потрачено 163,6 млрд рублей, а на «японцев» — 143,2 млрд рублей. Суммарно это около 70% всех средств. Корейских машин с пробегом куплено на 65,4 млрд рублей, российских — на 40,6 млрд рублей, американских — на 25,7 млрд рублей, а китайских — на 15,3 млрд рублей.

По объёмам рынка лидируют российские машины (112,2 тыс. единиц). За ними идут «японцы» (105,8 тыс. штук), «европейцы» (87,9 тыс. штук), корейцы (50,5 тыс.) и «американцы» (29,8 тыс. штук). Последними остаются «китайцы» (11,2 тыс. штук).

Ранее эксперты перечислили признаки неадекватных цен на подержанные машины и пояснили, в каких случаях можно определить завышенные цены.