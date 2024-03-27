Автоэксперт призвал не торопиться менять резину на летнюю

Если путь на автомобиле часто пролегает в ночное время суток по загородной трассе, лучше не торопиться со сменой резины на летнюю, поскольку еще возможны заморозки. Об этом в интервью Общественной службе новостей предупредил автоэксперт Владимир Сажин. По его словам, менять покрышки можно при постоянной температуре +5…+7 °C.

Что касается подготовки автомобиля к теплому сезону, специалист посоветовал смыть с кузова оставшиеся после зимы солевые налеты.

«Все эти налеты нужно смывать, отполировать кузов, промыть арки и посмотреть состояние подкапотного пространства. Там тоже не должно быть солевых отложений, окисей, и если они там присутствуют, их надо немедленно удалить», — пояснил эксперт.

Вице-президент Национального союза автомобилистов Ян Хайцеэр до этого отмечал, что после зимней эксплуатации автомобиль нуждается в тщательной проверке. Он призвал приехать на СТО, где специалисты оценят состояние подвески и силового агрегата.

Если речь идет о машине, которая зимой долгое время стояла и не эксплуатировалась, то в проверке нуждаются также подвеска и аккумулятор, добавил специалист. Помимо этого, следует проверить количество фреона в кондиционере, при его наличии.