Раритетный Jaguar отмыли после 30-летнего забвения. Видео

Процесс восстановления винтажного автомобиля опубликовали на YouTube-канале. После тщательной мойки и уборки салона британская «классика» предстала совершенно в другом виде. Несмотря на длительный простой, кузов и салон машины сохранились в неплохом состоянии. В связи с этим авторы видеоролика планируют выставить «Ягуар» на торги.

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Компания Jaguar выпускала Mark X в 60-е годы прошлого века. Обнаруженный в сарае седан собрали в 1964 году. Модель отличалась от большинства автомобилей тех лет плавными линиями кузова. По какой причине винтажный «Ягуар» оказался заброшен на три десятилетия в сарае, неизвестно. За годы простоя белый кузов седана покрылся толстым слоем грязи.

В процессе мойки седану вернули заводской цвет кузова. Затем специалисты принялись за восстановление интерьера. Отмыв белоснежные кожаные сиденья и деревянные элементы на приборной панели, реставраторы выкинули скопившийся в салоне хлам и остатки жизнедеятельности мышей. После всех работ перед энтузиастами предстал величественный британский седан, который теперь планируют выставить на продажу.

В середине февраля на продажу выставляли Audi Quattro 1983 года, который провел в гараже два десятилетия. 40-летний хэтчбек тогда оценили в 12 тысяч долларов.