Названы 15 автомобилей с самыми крутыми световыми панелями

Световые панели в последнее время стали очень популярны в дизайне новых автомобилей, и по большей части они делают дизайн более футуристическим.

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Задние фонари во всю ширину были популярны в 60-х и 70-х годах, а некоторые модели использовали их в 80-х и 90-х годах, но развитие светодиодов вдохнуло новую жизнь в это дизайнерское решение.

Некоторые автопроизводители ограничились простыми световыми полосами, другие пошли чуть дальше и постарались сделать нечто более оригинальное. Вот самые необычные световые полосы по нашему мнению.

Rivian R1T

Фирменная передняя световая панель Rivian является узнаваемым дизайнерским элементом бренда. Внешний вид Rivian кардинально отличает его от других американских пикапов: изящный, утончённый, с мягкими линиями и интересными решениями.

Хотя оригинальный Mercury Sable также имел переднюю световую панель, лучше всего она выглядит на модели второго поколения: она была более изящной и лучше сочеталась с фарами.

Hyundai Kona

Световые полосы Hyundai Kona делают его похожим на автомобиль из фантастических фильмов. Несмотря на то, что в более низких комплектациях это выглядит немного глупо, поскольку светится только часть световой панели над фарами, оставляя середину темной, в более дорогих комплектациях полоса растягивается на всю ширину, и это выглядит круто.

Подобно Sable, ранний Mercury Villager имел светящуюся полосу спереди на всю ширину. Именно она была отличительной особенностью, из-за которого Villager трудно было спутать с любым другим минивэном.

Audi A8

Audi всегда делал красивые автомобили, но когда появился A8 с необычной задней святящейся полосой, это было очень смело. Его тонкая световая полоса объединяет две расположенные ниже фары. Именно благодаря этому решению задняя часть A8 получилась самобытной и стильной.

Toyota Crown

Toyota Crown последнего поколения — не самый красивый автомобиль в мире. Однако его яркая и тонкая задняя светящаяся полоса выглядит очень неплохо. Ночью она смотрится очень эффектно на массивной задней части кроссовера.

Hyundai Ioniq 6

В последнее время Hyundai много экспериментировал с дизайном и кажется нашёл свой фирменный стиль. В то, что автомобили Hyundai могут быть красивыми никто бы не поверил ещё 15 лет назад. И Ioniq 5, и Ioniq 6 поражают своим видом, но именно Ioniq 6 действительно выделяется своей футуристической пиксельной задней светящейся полосой.

2011 Dodge Charger

Dodge Charger 2011 года был одним из первых автомобилей, на котором появилась световая полоса в XXI веке. Задние фонари американского седана сначала состояли из отдельных светодиодов, которые в ходе рестайлинга превратились в сглаженные светящиеся элементы.

Lucid Air

Lucid Air — это чудо дизайна, бросающее вызов всем привычным автомобилям на рынке. Он нарушает правила, и выглядит великолепно. У электрического седана светящиеся полосы можно обнаружить как спереди, так и сзади.

Dodge Durango

После успеха Charger в 2014 году Dodge использовал то же решение на Durango. Задние фонари выглядели почти как солнцезащитные очки, которые можно надеть на андеграундный рейв. Такое дизайнерское решение стало запоминающейся чертой американского внедорожника.

Kia EV6

Kia EV6 получил очень смелый дизайн задней части, увенчанный световой панелью во всю ширину. Можно смело заявить, что задняя часть EV6 не похожа ни на одну машину, существовавшую раньше, благодаря изгибам кузова, которые, кажется, созданы вокруг задних фонарей. Мы бы не сказали, что это красиво, но смотрится определённо необычно.

1966 Ford Thunderbird

Ford Thunderbird был иконой стиля, и модель четвертого поколения не стала исключением. Его задние фонари во всю ширину включали «бегущие» указатели поворота (да, их придумали не в Audi), а центральная часть заднего фонаря была украшена логотипом Thunderbird.

Aston Martin Vantage

Aston Martin Vantage 2019 года был еще одним автомобилем с неоднозначным дизайном, но задняя часть получилась шикарной. Его изогнутая полоса задних фонарей добавляет драматизма и подчеркивает и без того широкие задние крылья. Однако хотелось бы, чтобы вся световая полоса светилась нормально, поскольку центральная часть световой полосы технически является третьим стоп-сигналом.

Lincoln MKX

Lincoln MKX 2007 года также получил широкую световую полосу задних фонарей. Это была эффектная дизайнерская деталь, но и стиль передней части автомобиля также был довольно смелым. Lincoln позже использовал подобное решение на массивном MKT.

Toyota Prius Prime

Prius Prime предыдущего поколения выглядит необычно, особенно его задняя часть. Его задняя световая полоса словно течёт, повторяя форму заднего окна. Опять же, как и в Vantage, полная световая полоса загорается только при торможении, поскольку верхняя часть служит третьим стоп-сигналом.