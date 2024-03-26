В ГИБДД рассказали, как остановить машину при отказе тормозов

При отказе тормозов есть несколько способов остановить транспорт. Об этом пишет портал njcar.ru со ссылкой на ГИБДД.

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По словам сотрудников Госавтоинспекции, одной из самых частых причин отказа тормозов становится утечка тормозной жидкости. Такая ситуация может произойти, например, если порвался шланг или сломалась магистраль. В ГИБДД отметили, что в первую очередь водитель должен включить аварийные огни, чтобы предупредить о неисправности других участников движения.

Также водителей предострегли от выключения двигателя при отказе торомозов. По их словам, это только ухудшит ситуацию, поскольку может привести к ухудшению управляемости автомобиля.

В случае, если тормоза не реагируют, то водителю нужно многократно нажимать на тормозную педаль. Таким образом увеличится давление в системе и скорость автомобиля начнет снижаться. Если в машине установлена механическая трансмиссия, то нужно последовательно переключать передачи с более высокой на низкую. При этом можно совершать маневры из стороны в сторону.

В экстренных ситуациях придется применять «ручник». Сотрудники обратили внимание на то, что затягивать рычаг нужно плавно, чтобы избежать блокировки колес и не уйти в занос. При худшем сценарии придется использовать контактное торможение, например, прижимаясь к бордюру и двигаясь вдоль него.

До этого российское правительство поддержало законопроект, которым предлагается дать право водителям обжаловать постановления о нарушении ПДД в течение не 10 суток, а 10 календарных дней. Изменения планируется внести в статью 30.3 КоАП РФ. Автор законопроекта — глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов от ЛДПР Ярослав Нилов.