Один из трёх уникальных купе Buehrig Carriage-Roof Coupe продали на аукционе

На продажу на аукционе Premiere Auction в Пунта-Горде, Флорида, на прошлой неделе выставляли один всего из трёх изготовленных Buehrig Carriage-Roof Coupe 1981 года.

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Эти автомобили стали вершину автомобильного мастерства покойного Гордона Бюрига — легендарного дизайнера, известного сотрудничеством с Auburn, Cord и Duesenberg.

Планировалось изготовить небольшую партию из 50 единиц Buehrig Carriage-Roof Coupe, каждая по цене 130 000 долларов в 1980 году. Однако было произведено только три экземпляра.

Автомобиль оснащен американским 5,7-литровым V8, сочетающимся с автоматической коробкой передач Turbo-Hydramatic. В основе лежит шасси от Chevrolet Corvette 1981 года выпуска.

Его скульптурный и собранный вручную кузов с экзотическими деревянными вставками и кожаным салоном, прошитым вручную, олицетворяет эксклюзивность и роскошь.

Наличие кондиционера, гидроусилителя руля, усилителя тормозов, электропривода окон и зеркал заднего вида делают эту классику столь же практичной, сколь и красивой.

Этот экземпляр проехал всего 4150 километров и имеет состояние, близком к музейному благодаря хранению в гараже с климат-контролем.

Он также может похвастаться современными для своего времени удобствами, в том числе цифровой стереосистемой AM/FM со звуком Dolby и электрической антенной.