В заброшенном автосалоне во Франции гниют десятки Peugeot

Истории о заброшенных автосалонах с оставшимися по каким-то непонятным причинам в них транспортными средствами рискует перерасти в отдельную рубрику - слишком уж их много. И в копилке таких историй - пополнение.

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На этот раз "заброшка" обнаружилась где-то во Франции - точной локации авторы видео предпочитают не называть, чтобы не давать наводку вандалам и расхитителям чужой собственности. Некоторые автомобили частично разобраны, другие, преимущественно те, что припаркованы не под крышей салона, беспощадно уничтожаются временем и плесенью, покрываясь мхом.

Большинство из машин в бывшем автосалоне марки Peugeot, выпущенных в 90-х, но есть и более возрастные модели. Например, здесь обнаружен Peugeot 203 50-х годов выпуска, за ним - ещё более древний представитель, ориентировочно 20- или 30-х годов. Один из интересных экспонатов - Peugeot 505 GTi, который для марки является знаковым: после него моделей с индексом, заканчивающимся на "05", в линейке Peugeot не было. Рядом с седаном стоит Peugeot 405 SR.

Кроме машин французской компании на территории автосалона были обнаружены универсал Ford Focus первого поколения, рестайлинговый Nissan Micra первого поколения, универсал Fiat Palio Weekend, минивэн Mazda Premacy, а также эвакуатор на базе Mercedes.

Неделей ранее "РГ" рассказывала о заброшенном автосалоне в Германии, который опустел после ссоры между братьями-владельцами.