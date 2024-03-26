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На Урале опротестовали штрафы, которые гаишники выписали дальнобойщику с инсультом

На Урале ГИБДД по требованию прокуратуры отменила штрафы дальнобойщику Роману Кочурову, который несколько часов угасал от инсульта на глазах автоинспекторов. Об этом пишет «Российская газета».

На Урале опротестовали штрафы, которые гаишники выписали дальнобойщику с инсультом
© Газета.Ru

Дальнобойщик получил штрафы в размере 2,5 тыс. руб. за неправильную парковку и непристегнутый ремень, когда находился в реанимации после инсульта. Приступ у водителя случился прямо во время дороги из Тюмени. Заподозрив неладное, Кочуров свернул фуру на обочину, но прицеп занесло на трассу, в результате чего был задет проезжающий мимо автомобиль. На место ДТП приехали сотрудники ГИБДД, которые решили, что водитель большегруза находится в нетрезвом состоянии или под наркотиками. В итоге мужчина шесть часов провел на дороге, угасая от инсульта, пока на место не приехал его коллега, вызвавший скорую помощь.

В ходе разбирательств было доказано, что Кочуров нарушил ПДД уже в безсознательном состоянии. Расследование дела о халатности автоинспекторов взял на контроль глава СК России Александр Бастрыкин.

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