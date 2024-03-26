BMW продала 2 млн электрических и плагин-гибридных автомобилей

В декабре 2021 года BMW поставила миллионный электрифицированный автомобиль, и теперь компания празднует следующую веху: два миллиона машин. В это число входят как полностью электрические, так и подключаемые гибридные автомобили, от X1 xDrive25e и iX1, до M760e и i7. Выступая на ежегодной пресс-конференции, генеральный директор компании Оливер Ципсе заявил, что немецкий люксовый бренд вот-вот продаст миллионный EV.

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Несмотря на то, что спрос на полностью электрические автомобили утихает, в 2023 году BMW Group поставила на 74,1% больше EV, чем годом ранее, достигнув 375 716 единиц. Доля полностью электрических автомобилей в общем объеме поставок выросла с 9 % в 2022 году до 14,7 % в прошлом году. В долгосрочной перспективе автомобильный конгломерат по-прежнему считает, что к концу десятилетия на долю электромобилей будет приходиться более 50 % от общего объема продаж.

Однако компания предупреждает, что это произойдет только в том случае, если к тому времени будет создана развитая инфраструктура зарядки. Долгосрочный план заключается в продолжении инвестиций в бензиновые, дизельные и плагин-гибридные силовые агрегаты, поскольку BMW утверждает, что будущее только на электричестве еще очень далеко. BMW будет продавать автомобили с двигателями внутреннего сгорания до 2030 года и, возможно дольше.

Бренд Rolls-Royce будет предлагать только электрические автомобили к 2030 году, а MINI последует этому примеру в начале следующего десятилетия. К 2030 году BMW Group планирует выпустить в 10 раз больше электромобилей, чем до сих пор, продав 10 миллионов автомобилей без двигателей внутреннего сгорания.

Чтобы добиться этого, компания делает огромную ставку на платформу Neue Klasse, которая ляжет в основу шести моделей, предназначенных только для EV, к 2028 году. Кроме того, компания намерена начать производство как минимум шести электромобилей в Спартанбурге к 2030 году.

BMW считает, что электромобиль не обязательно должен оснащаться большими и тяжелыми батареями. Компания не отказывается от использования технологии водородных топливных элементов, поэтому в настоящее время она проводит испытания парка прототипов iX5 Hydrogen. Уроки, извлеченные из этой программы, "будут учтены при разработке потенциального серийного продукта". Источник: BMW