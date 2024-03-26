Эксперт провел анализ и рассказал, как купить беспроблемный Ford EcoSport

Ford EcoSport эксперт "За рулём" Сергей Зиновьев считает прекрасной альтернативой Renault Duster, причём "американец" более надёжен и по уровню оснащения превосходит "француза".

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К покупке не советуют версии с моторами 1.0 и 1.5 литра.

Если автоматическая коробка передач не в приоритете, то лучшим выбором станет 122-сильный атмосферник 1.6 в паре с МКП. Гидромеханический автомат предлагался со 148-сильным двигателем 2.0 литра.

Ещё один плюс Ford EcoSport - отсутствие выраженной склонности к коррозии.

В России "ЭкоСпорт" продавался с 2014 по 2018 годы, цены на шестилетние авто лежат в пределах 1,2 млн рублей.

Ford EcoSport из когорты кроссоверов, которые в своё время были недооценены рынком, поэтому сейчас на вторичке продаются дешевле раскрученных аналогов.