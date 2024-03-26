Как правильно подготовить автомобиль к весне. Советы эксперта

«Пережив» морозную зиму, любой автомобиль нуждается в правильной и своевременной подготовке к теплому времени года. Что сделать, чтобы подготовить машину к весне, рассказал 360tv автоэксперт и вице-президент Национального союза автомобилистов Ян Хайцеэр.

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Прежде всего, по его словам, нужно заранее позаботиться о покупке летней резины, если старый комплект изношен или отсутствует, чтобы не стоять за ней в очередях весной.

«Потом нужно приехать на станцию СТО, проверить состояние подвески и силового агрегата. Все-таки летом скорость выше, если что-то сломается, то будет неприятно. Необходимо проверить радиаторы, в течение зимы они забиваются, а потом перегреваются. Снимите утеплитель с капота, у кого есть. В остальном — мойте машину чаще и она ответит вам улыбкой», — посоветовал Ян Хайцеэр.

Автолюбителям, которые надолго оставляют свои машины без движения, эксперт рекомендует уделить особое внимание проверке состояния аккумулятора, подвески и кондиционера, если он есть.