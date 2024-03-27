Автоэксперт рассказал о поддельных запчастях для европейских автомобилей

В России за последние два года стало больше поддельных запчастей для европейских автомобилей. Их установка грозит поломкой всего авто, может спровоцировать ДТП. Как рассказал "Известиям" руководитель маркетплейса "ПЭК: MALL" Сергей Буров, стоимость оригинальных запчастей выросла на 20%, их ассортимент существенно снизился. Есть альтернативный вариант - запчасти ОЕМ (original equipment manufacturer), которые выпускают на тех же заводах, где автоконцерны заказывают производство оригинальной продукции. По словам Бурова, средний ресурс таких деталей стремится к оригиналу, а емкость - на 30% ниже.

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Но параллельно на отечественный рынок хлынули десятки новых производителей запчастей-аналогов из Китая, Ирана, Индии. Они предлагают комплектующие по сниженной на 15-70% по сравнению с оригинальным продуктом стоимостью.

Автоэксперт предупреждает, что покупатель может столкнуться с не совсем качественной, а порой контрафактной продукцией. Буров рассказывает, что чаще всего подделывают запчасти, которые нужно менять постоянно: свечи зажигания, ремни привода газораспределительного механизма или помпы. Они могут привести к выходу из строя других деталей автомобиля.

Что делать? Прежде всего, проверять перед покупкой сертификаты качества, уточнять средний срок гарантии на детали. Он точно не может быть менее трех-шести месяцев: если продавец готов заменить или вернуть товар в течение двух недель, что-то здесь нечисто.

Также автомобилисты приобретают восстановленные детали с новой "неоригинальной" начинкой, заключенную в оригинальный корпус. Такими бывают генераторы, стартеры, турбокомпрессоры. Их срок службы будет меньше примерно на треть, чем у оригинальных запчастей, а стоимость сравнима с аналогами. Иногда покупка является оправданной (если, например, оригинальную деталь на рынке найти проблематично). Но тогда эксперт советует определить гарантийные условия и проконсультироваться, будут ли комплектующие полностью совместимы с автомобилем.

Как уточняет Сергей Буров, многие крупные ОЕМ-производители разработали базы "кроссов" - это таблицы, по которым можно сопоставить VIN-номер оригинальной детали и аналога от стороннего производителя. Но практика показывает, что далеко не все делают запчасти в строгом соответствии с чертежами и требованиями заводов-изготовителей. В этом случае лучше проконсультироваться с опытным специалистом. И в идеале - из официального техцентра бренда вашего автомобиля, если он еще работает в России.

Если покупать запчасти в автосервисе, они обойдутся на 15-30% выше среднерыночной цены. Эксперт настоятельно рекомендует узнать у сотрудников информацию о комплектующих, а после этого изучить их характеристики и среднюю стоимость на рынке в сети. Все дело в том, что нередки случаи, когда на автомобиль во время ремонта устанавливают деталь более низкого качества, чем у заявленной изначально. Поэтому нужно быть очень внимательным и изучить все, что написано в заказ-наряде.

Ранее "РГ" писала, почему в российских автосервисах не любят китайские автомобили.