Трековый гиперкар De Tomaso будет новым шедевром инженерной мысли

Автолюбители всего мира с нетерпением ожидают лето 2024 года, когда состоится премьера De Tomaso P900, эксклюзивного трекового гиперкара, разработанного на основе модели P72. Этот автомобиль, изготовленный ограниченным тиражом в 18 штук и предложенный по начальной цене в 3 миллиона долларов, обещает стать настоящим сокровищем для коллекционеров благодаря своим уникальным характеристикам и дизайну, особенно выделяется его выхлопная система.

© De Tomaso

De Tomaso P900 обладает 6,2-литровым двигателем V12, который способен достигать до 12 300 об/мин, превосходя производительность предыдущего рекордсмена, Gordon Murray Automotive T.50. Такие обороты гарантируют автомобилю неповторимый и глубокий звук. Выхлопная система P900, с её уникальным расположением труб и двойным коллектором, не только улучшает работу двигателя, но и придаёт звуку автомобиля особую харизму. Благодаря заявлению De Tomaso о создании самого легкого двигателя V12 в истории, ожидания от производительности автомобиля остаются высокими, пишет 32CARS.RU.

P900 станет частью программы De Tomaso Competizione, предоставляя владельцам возможность испытать машину на треке без ограничений, связанных с выхлопной системой. Пока автомобильные энтузиасты ждут новостей о P900, интерес к модели P72, на основе которой был разработан гиперкар, продолжает расти. С начала года, когда было объявлено о начале производства P72, компания продолжает держать публику в курсе событий, включая демонстрацию шасси из чистого углеродного волокна.

De Tomaso, обладая итальянскими корнями и связью с Аргентиной через своего основателя, планирует утвердить своё имя в анналах истории автомобилестроения, предлагая машины высочайшей производительности. С амбициями, сравнимыми с такими компаниями, как Pagani, De Tomaso задаётся целью заслужить высокое место среди ведущих производителей суперкаров, отмечая свою готовность к новым достижениям и инновациям в автомобильном мире.