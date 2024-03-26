Классический Ford Mustang переделали во внедорожник-кабриолет

Свой новый проект представила студия BorromeodeSilva, отвечавшая за экстерьеры хэтчбеков Automobili Amos Futurista и Safarista, а также суперкара Eccentrica Diablo. Кабриолет STL1 получил лицензионный кузов из низкоуглеродистой стали, новые подвески со стойками-койловерами и усиленные тормоза.

© Motor.ru

В движение машину приводит двигатель V8 5.0 серии Road Runner, развивающий 450 лошадиных сил и 515 Нм крутящего момента.

Миланская студия BorromeodeSilva, подарившая миру рестомоды Automobili Amos Safarista и Eccentrica Diablo, вернулась с ещё более неожиданным проектом — внедорожным Mustang STL1.

Для креативного директора Карло Борромео он стал своеобразным трибьютом путешествию из Нью-Йорка в Буэнос-Айрес, которое тот совершил в 2008 году за рулем классического «Мустанга». Во время поездки Борромео размышлял о том, как мог бы переосмыслить культовый пони-кар — и благодаря команде дизайнеров за несколько лет его замысел наконец нашел воплощение.

© BorromeodeSilva

© BorromeodeSilva

© BorromeodeSilva

© BorromeodeSilva

© BorromeodeSilva

© BorromeodeSilva

© BorromeodeSilva

© BorromeodeSilva

Сам Борромео называет машину Fastback Mustang Safari. У неё новый кузов из низкоуглеродистой легированной кремнием стали, подвески на усиленных трубчатых рычагах и массивные тормозные механизмы с алюминиевыми суппортами, причем задние установлены вне колес, как на Alfa Romeo SZ. Для улучшения геометрической проходимости заужены боковины и укорочены свесы, но самая занимательная деталь — патрубки выхлопной системы, интегрированные в канонические трехсегментные фонари. Выставленный напоказ каркас безопасности и заново спроектированный салон с цифровой «приборкой» идут приложением к новому образу.

© BorromeodeSilva

© BorromeodeSilva

© BorromeodeSilva

© BorromeodeSilva

Особенной машине нужен особенный двигатель, подумали в BorromeodeSilva и решили остастить Mustang STL1 пятилитровым «атмосферником» Ford Road Runner. От обычного Coyote V8 он отличается коваными компонентами и впускным коллектором, снятым с гоночного Mustang Boss 302R. Отдача составляет 450 лошадиных сил и 515 Нм крутящего момента, которые идут на задние колеса через дифференциал повышенного трения. Пока в планах BorromeodeSilva построить только один экземпляр STL1. Впрочем, если их будет больше, никто не расстроится. Заказы на рестомоды уже принимают, однако цены, как и всегда в подобных проектах, озвучат только при личной встрече.