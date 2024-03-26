Автоэксперт назвал обязательное условие сдачи машины в Trade-in после ДТП

Автоэксперт Булат Закиев рассказал, в каком случае машину стоит обязательно менять после ДТП и сдавать по программе Trade-in.

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Как он объяснил в беседе с Life.ru, в настоящий момент россияне стали реже отдавать повреждённые машины в салоны по данной программе, так как европейские и японские авто стало сложнее купить

«За последние полгода нам ни разу не сдавали битые машины по программе Trade-in. Большинство водителей восстанавливают автомобили сами и дальше ездят. Всё дело в том, что европейские и японские машины обновить стало сложнее. Если только вы не готовы пересесть на «китайцев», — подчеркнул сооснователь автосалона Car-Traid.

При этом Закиев отметил, что если мелкие повреждения и царапины можно легко исправить, то вот определённые поломки нельзя отремонтировать.

Эксперт рекомендует сдавать автомобиль, если нарушилась геометрия кузова, сработали подушки безопасности.

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