Зарплаты в автомобильной отрасли выросли на 40%

Сфера ремонта и продажи машин продемонстрировала мощный рывок в плане доходности. Хуже всего ситуация складывается в сфере науки и образования. Это следует из результатов исследования hh.ru.

О мощном росте зарплат специалистов в автомобильном бизнесе в Санкт-Петербурге в 2024 году сообщило агентство ТАСС со ссылкой на исследование hh.ru. Из отчёта следует, что сильнее всего бизнес увеличил зарплаты в вакансиях для работников автобизнеса (ремонт и продажи авто). Средние зарплаты в данной сфере поднялись сразу на 27 тыс. рублей — до 98 тыс. Сфера топ-менеджмента оказалась на втором месте: +25 тыс., до 124 тыс. рублей. На третьей строчке разместилась сфера сельского хозяйства: +21,5 тыс. рублей, до 86 тыс.

Повысились зарплатные предложения и в других отраслях: рабочим стали предлагать больше на 21 тыс. рублей (средняя зарплата — 79 тыс. рублей), медработникам — на 14 тыс. рублей (64 тыс. рублей).

Руководитель пресс-службы hh.ru СЗФО Мария Бузунова отметила, что подобного роста зарплат не наблюдалось за последние пять лет. При этом рост предлагаемых зарплат коррелирует с падением активности соискателей. Наблюдается пониженная конкуренция за рабочие места.

Ранее Банк России указал на сложности с ремонтом китайских машин. Регулятор обратил внимание на сроки доставки запчастей и другие проблемы.