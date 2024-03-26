Когда-то Porsche планировали выпускать на АЗЛК, но что-то пошло не так

В середине 1970-х фирма Porsche переживала трудные времена. У нее, были легендарное имя, репутация, спортивные успехи, горячие поклонники. Но демократичный Porsche 914, сделанный в 1969-м совместно с компанией Volkswagen, коммерческого успеха не имел. А лишь на модели 911 (при всех ее достоинствах) держаться на плаву становилось все сложнее.

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В 1976 году компания представила новый Porsche 924. Острословы тут же прозвали его «Porsche для бедных». Но фирма скептиков не слушала и оказалась права. Тем более, что адресован этот автомобиль был молодым. И вовсе не бедным.

Клин клином

Приземистый кузов (тогда говорили – клиновидный), да еще и с убирающимися фарами, выглядел в 1970-е модным. Конечно, с открытыми фарами машина смотрится немного лупоглазой. Но кто это видит в темноте. А ездить днем с огнем тогда было необязательно.

Но немцы даже спорткупе постарались сделать максимально практичным. За оригинальной, полностью стеклянной дверью – достаточно вместительный багажник. Его можно еще увеличить, сложив заднее сиденье. В багажник убирают и большой люк, который легко снять, отстегнув четыре нехитрых замка на потолке.

Приземистый кузов (тогда говорили – клиновидный), да еще и с убирающимися фарами, выглядел в 1970-е модным. Конечно, с открытыми фарами машина смотрится немного лупоглазой. Но кто это видит в темноте. А ездить днем с огнем тогда было необязательно.

Но немцы даже спорткупе постарались сделать максимально практичным. За оригинальной, полностью стеклянной дверью – достаточно вместительный багажник. Его можно еще увеличить, сложив заднее сиденье. В багажник убирают и большой люк, который легко снять, отстегнув четыре нехитрых замка на потолке.

Что общего у Porsсhe и «восьмерки»?

Вскоре после пуска в производство модели 924 фирма Porsche стала сотрудничать с ВАЗом в создании советского переднеприводного автомобиля. Но общего у этих машин совсем немного. Одинаковая разве что «клиновидная» стилистика кузова да схожие дверные ручки.

Двигатель на Porsche 924 тоже расположен спереди, но продольно. И компоновка у немецкой машины классическая – ведущие колеса задние. Но автомобиль сделан по схеме transaxle: коробка передач для лучшей развесовки расположена сзади.

Двигатель концерна Volkswagen объемом 2 л развивает на Porsche 125 л.с. при 5800 об/мин. Крутящий момент — 185 Н.м при 3500 об/мин. Неплохо даже по нынешним временам, а для 1970-х годов – отлично.

Потом на эти купе ставили и более мощные моторы вплоть до 210-сильного с турбонаддувом. Но продали дорогих Porsche 924 почти в десять раз меньше, чем более скромных.

Базовая коробка передач – четырехступенчатая. Пятиступка и автомат появились позже.

Силы тяжести

Комплектация по современным меркам странная и даже противоречивая. Но для 1970-х – вполне нормальная. Сиденья кожаные, привод стекол и даже зеркал – электрический. Но кондиционера нет, а система вентиляции и отопления — самая простая, с рычажками-движками и тросиками.

Для современного города – и уж точно для современной Москвы – Porsche 924 далеко не лучший автомобиль. Обзорность – так себе, руль без усилителя, педаль сцепления тоже тяжелая.

А переключаться, если хочешь ощущать, что едешь на Porsche, надо часто. К тому же на низких оборотах мотор тянет неохотно. Мощности на 1080 кг снаряженной массы хватает. По паспорту максимальная скорость — 200 км/ч, разгон до 100 км/ч – 9,9 с.

Подвески настроены прекрасно. Отменная управляемость обусловлена и грамотной развесовкой. В общем, 924-й достоин имени Porsche.

Москвич-924

В первой половине 1970-х фирма Porsche сотрудничала с АЗЛК. Разработала вариант модернизации Москвича-412, затем сделала эскизный проект гаммы новых Москвичей с 4- и даже 6-цилиндровыми моторами.

А вскоре немцы вышли с предложением собирать Porsche-924 в Москве. Но это так и осталось намерением. Всерьез такой проект никто не обсуждал.

Сегодня это звучит как анекдот или забавная легенда. Но без таких историй жить было бы скучно. Впрочем, 924-й и сам по себе к скуке не располагает.