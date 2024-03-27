Эксперт перечислил 5 надежных дизельных двигателей

Дизельные силовые агрегаты постепенно выходят из моды из-за своего пагубного влияния на окружающую среду. Если раньше дизель считался самым эффективным топливом для мощных автомобилей, то теперь он воспринимается как грязный и старомодный источник энергии. Несмотря на экоповестку современной автоиндустрии и то, что многие производители стремительно отказываются от дизеля в пользу электроэнергии, по нашим дорогам по-прежнему ездят множество машин с дизельными двигателями. Они отличаются хорошей экономичностью и могут проехать сотни тысяч километров. В этой подборке — лучшие силовые агрегаты, которые работают на дизельном топливе.

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Volkswagen 1,9 л TDI

Немецкий концерн выпускал этот агрегат долгие годы с 1989 до 2009 гг. Рядная дизельная четвёрка объёмом 1,9 л выдавала от 90 до 150 «лошадей». Этот мотор можно было встретить на огромном количестве моделей, входящих в концерн VW, чаще всего он устанавливался на Volkswagen Jetta, Passat и Golf.

Это небольшой, но надёжный дизельный силовой агрегат, получивший признание за свою экономичность, высокий крутящий момент и «пуленепробиваемость». Он был одной из лучших рабочих лошадок 90-х и 00-х годов. Силовой агрегат выдавал всего до 150 л.с., зато обладал большим крутящим моментом. Кроме того, технология непосредственного впрыска позволяла добиться лучшей экономии топлива и снизить уровень вредных выбросов.

Согласно сервису CarSurvey, этот двигатель вполне может проехать более 346 тыс. км. А агентство J.D. Power присудило двигателю 77 из 100 возможных баллов в автомобиле Volkswagen Passat 2009 года и 78 баллов на Volkswagen Jetta 2008 года.

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Toyota 4,2 л 1HD-FTE

Рядная дизельная шестёрка выпускалась с 1998 по 2007 гг. При объёме 4,2 л силовой агрегат обладал мощностью от 164 до 205 л.с. Он встречался на внедорожнике Toyota Land Cruiser и пикапе Toyota Hilux.

Toyota известна своей надёжной продукцией, причём речь идёт не только об автомобилях в целом, но и отдельно о двигателях. 1HD-FTE устанавливался на самые крепкие автомобили Toyota. Рядная шестёрка стала фаворитом среди любителей внедорожников благодаря своему высокому крутящему моменту от 380 до 430 Нм крутящего момента и прочной конструкции.

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Volvo D5 2,4 л

Шведский силовой агрегат был в ходу с 2001 по 2010 гг. Рядная пятёрка объёмом 2,4 л выдавала от 163 до 215 л.с. Двигатель устанавливался на Volvo S60, Volvo V70, Volvo XC90. D5 оснащался технологией прямого впрыска топлива.

Volvo — ещё один производитель, завоевавший репутацию производителя надёжных автомобилей. Первая версия, появившаяся в 2011 году, развивала мощность 215 л.с. и 420 Нм крутящего момента, обеспечивая при этом фантастическую топливную экономичность благодаря технологии прямого впрыска.

Наибольший пробег мотора, указанный на сервисе CarSurvey, составляет более 283 тыс. км. Агентство J.D. Power присудило 77 баллов надёжности этому двигателю в автомобиле Volvo XC90 2007 года и 83 балла из 100 в Volvo S60 2007 года.

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Audi TDI 2,0 л

Этот легендарный силовой агрегат выпускается с 2003 года по сей день. Рядная двухлитровая четвёрка способна выдавать от 140 до 190 л.с. и от 320 до 400 Нм крутящего момента. Двигатель использовался в десятках моделей, чаще всего — в Audi A3, Audi A4, Audi Q5 и VW Passat.

Рядный четырёхцилиндровый двигатель с солидными характеристиками и исключительной надёжностью выпускается уже два десятилетия благодаря своему выдающемуся качеству. При пиковой мощности 190 л.с. и крутящем моменте почти 400 Нм Audi TDI — это плавный и способный двигатель, который может отлично работать в любой точке диапазона оборотов.

От J.D. Power двигатель получил 83 балла в модели Audi A3 2016 года и 87 баллов в Audi A4 2013 года.

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BMW M57 3,0 л

Этот дизельный двигатель был в ходу с 1998 до 2013 гг. Трёхлитровая рядная шестёрка выдавала от 181 до 282 л.с. и от 390 до 580 Нм крутящего момента. Чаще всего агрегат устанавливался на BMW 3, 5, 6 и 7 Серии, а также на автомобили BMW X Серию.

Конкурентам BMW приходится считать с автопроизводителем отчасти благодаря немецким двигателям. Но среди всех величайших моторов BMW именно M57 выделяется как один из самых знаковых. Благодаря своей надёжности и невероятной производительности, он получил преданных поклонников. Его мощность достигает 282 л.с., но прокачка двигателя может открыть больше возможностей, что делает его отличным вариантом для чип-тюнинга.

Наибольший пробег, указанный на CarSurvey, составляет 288 тыс. км., хотя встречаются экземпляры, которые проезжают даже до 640 тыс. км. В рейтинге надёжности J.D. Power BMW 3 Серии 2011 года с этим двигателем заработал 81 балл, а BMW 5 Серии 2007 года — 84 балла из 100 возможных.